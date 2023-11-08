https://sputnikarabic.ae/20231108/مسؤولة-سابقة-في-البنتاغون-تتنبأ-بنهاية-زيلينسكي-وتصفه-بـالدمية--1082929964.html
مسؤولة سابقة في البنتاغون تتنبأ بنهاية زيلينسكي وتصفه بـ"الدمية"
مسؤولة سابقة في البنتاغون تتنبأ بنهاية زيلينسكي وتصفه بـ"الدمية"
كشفت المحللة والمستشارة السابقة في البنتاغون، كارين كوياتكوفسكي، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يغادر أوكرانيا، بحلول عام 2024. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T07:32+0000
2023-11-08T07:32+0000
2023-11-08T07:32+0000
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وقالت كوياتكوفسكي: "لا أعتقد أنه (زيلينسكي) سيكون في أوكرانيا. وإذا بقي هناك، فسوف يجلس في مخبأ في مكان ما. يمكننا أن نقول أن هذه هي النهاية".وأضافت كوياتكوفسكي أن المعلومات حول محاولات الغرب لإقناع زيلينسكي، بالتفاوض للسلام مع روسيا، تضعه في "موقف غير مريح". وفي الوقت ذاته، تعتقد أن زيلينسكي يحاول بكل الطرق الممكنة إنكار الواقع الجديد.وأضافت كوياتكوفسكي، خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، قائلة: "العالم كله ينظر إلى (زيلينسكي) كدمية في يد أمريكا".وختمت كوياتكوفسكي، بالقول: "سيد الدمية متعب، وانتهت اللعبة، وانتهى العرض. زيلينسكي في وضع رهيب، لقد جلب هذا على نفسه بطرق عديدة. لقد انتهى كل شيء بالنسبة له".
https://sputnikarabic.ae/20231106/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-أوامر--زيلينسكي-المستحيلة--1082876444.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤولة سابقة في البنتاغون تتنبأ بنهاية زيلينسكي وتصفه بـ"الدمية"
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كشفت المحللة والمستشارة السابقة في البنتاغون، كارين كوياتكوفسكي، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يغادر أوكرانيا، بحلول عام 2024.
وقالت كوياتكوفسكي: "لا أعتقد أنه (زيلينسكي) سيكون في أوكرانيا. وإذا بقي هناك، فسوف يجلس في مخبأ في مكان ما. يمكننا أن نقول أن هذه هي النهاية".
وأضافت كوياتكوفسكي أن المعلومات حول محاولات الغرب لإقناع زيلينسكي، بالتفاوض للسلام مع روسيا، تضعه في "موقف غير مريح". وفي الوقت ذاته، تعتقد أن زيلينسكي يحاول بكل الطرق الممكنة إنكار الواقع الجديد.
وأضافت كوياتكوفسكي، خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، قائلة: "العالم كله ينظر إلى (زيلينسكي) كدمية في يد أمريكا".
وختمت كوياتكوفسكي، بالقول: "سيد الدمية متعب، وانتهت اللعبة، وانتهى العرض. زيلينسكي في وضع رهيب، لقد جلب هذا على نفسه بطرق عديدة. لقد انتهى كل شيء بالنسبة له".