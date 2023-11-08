مصر الأقوى.. سلاح الجو الإسرائيلي في مواجهة أضخم القوات الجوية في الشرق الأوسط
© Sputnik . Cairo مصر تتسلم الدفعة الأولي من المقاتلات الفرنسية رافال
© Sputnik . Cairo
تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة رقم 19 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتحتل المرتبة الـ 4 في الشرق الأوسط، بينما يقدر حجم القوة الجوية لمصر والسعودية معا بـ 3 أضعاف قوة إسرائيل الجوية.
وتمتلك القوات الجوية الإسرائيلية 601 طائرة حربية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، الذي تشير تصنيفاته إلى أن منطقة الشرق الأوسط تضم 15 دولة، تشمل إسرائيل، بينما تمتلك مصر أكثر من ألف طائرة حربية.
وفي الوقت الذي تشن فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفا عنيفا على قطاع غزة، منذ أكثر من شهر، دون أن تحقق أهدافها المعلنة، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن "سلاح الجو الإسرائيلي قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط".
ما هي دول الشرق الأوسط؟
وفقا لتصنيف "غلوبال فاير باور"، تضم منطقة الشرق الأوسط 14 دولة إضافة إلى إسرائيل، وهي:
مصر.
تركيا.
السعودية.
الإمارات.
سوريا.
لبنان.
العراق.
إيران.
قطر.
البحرين.
سلطنة عمان.
الكويت.
الأردن.
اليمن.
إسرائيل.
القدرات الجوية لدول الشرق الأوسط
يتفاوت حجم القوة الجوية من دولة إلى أخرى، لكن 3 من دول الشرق الأوسط فقط تمتلك قدرات جوية تفوق القدرات الجوية الإسرائيلية.
مصر: تمتلك ألفا و69 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الـ8 عالميا والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
تركيا: تمتلك ألفا و65 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الـ9 عالميا والمرتبة الثانية في الشرق الأوسط.
السعودية: تمتلك 897 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الـ12 عالميا والمرتبة الثالثة في الشرق الأوسط.
وبحسب الإحصائيات، فإن مصر وتركيا والسعودية تمتلك أقوى 3 أسلحة جو في الشرق الأوسط على الترتيب، كما تمتلك معا 3 آلاف و31 طائرة حربية، مقارنة بـ601 طائرة تملكها إسرائيل.
وعند مقارنة حجم القوة الجوية الإجمالية للدول الـ3 معا، يتضح أنها تساوي أكثر من 5 أضعاف القوة الجوية لإسرائيل.
كما تشير الإحصائيات إلى أن حجم القوات الجوية المصرية يقترب من ضعفي القوة الجوية لإسرائيل، بينما يقدر حجم القوة الجوية لمصر والسعودية معا بنحو 3 أضعاف القوة الجوية لإسرائيل.
تمتلك 11 دولة في الشرق الأوسط نحو 3 آلاف طائرة أخرى ويشمل ذلك:
الإمارات: تمتلك 565 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الـ20 عالميا والمرتبة الـ5 في الشرق الأوسط.
إيران: تمتلك 541 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الـ22 عالميا والمرتبة الـ6 في الشرق الأوسط.
سوريا: تمتلك 453 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الـ29 عالميا والمرتبة الـ7 في الشرق الأوسط.
العراق: يمتلك 361 طائرة حربية ويصنف في المرتبة الـ31 عالميا والمرتبة الـ8 في الشرق الأوسط.
الأردن: يمتلك 256 طائرة حربية ويصنف في المرتبة الـ37 عالميا والمرتبة الـ9 في الشرق الأوسط.
قطر: تمتلك 198 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الـ48 عالميا والمرتبة الـ10 في الشرق الأوسط.
اليمن: يمتلك 177 طائرة حربية ويصنف في المرتبة الـ53 عالميا والمرتبة الـ11 في الشرق الأوسط.
سلطنة عمان: تمتلك 128 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الـ63 عالميا والمرتبة 12 في الشرق الأوسط.
البحرين: تمتلك 116 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الـ67 عالميا والمرتبة الـ13 في الشرق الأوسط.
الكويت: تمتلك 114 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الـ69 عالميا والمرتبة الـ14 في الشرق الأوسط.
لبنان: يمتلك 78 طائرة حربية ويصنف في المرتبة الـ82 عالميا والمرتبة الـ15 في الشرق الأوسط.
يذكر أن "حزب الله" اللبناني يلوح بالدخول في مواجهة واسعة مع الجيش الإسرائيلي، في حال استمرار قصف غزة، بينما أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية صواريخ باليستية وطائرات مسيرة نحو إسرائيل، بينما تحذر إيران من توسع الحرب.
11 أكتوبر, 11:06 GMT
ويستمر التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، وشمل ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا لقطاع غزة راح ضحيته أكثر من 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 347 جنديا، إضافة إلى نحو 1500 قتيل من المدنيين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، في وقت سابق، إن إسرائيل لن تكون قادرة على القيام بعملية طويلة الأمد ضد حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، وتابع: "يجب أن تكتمل خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة"، محذرا من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة، حرصًا على علاقة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية.
© Sputnik / Mohamed Hassan3 طائرات روسية خطيرة ظهرت خلال حديث السيسي عن الجيش المصري
3 طائرات روسية خطيرة ظهرت خلال حديث السيسي عن الجيش المصري
© Sputnik / Mohamed Hassan