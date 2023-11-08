https://sputnikarabic.ae/20231108/مصر-الأقوى-سلاح-الجو-الإسرائيلي-في-مواجهة-أضخم-القوات-الجوية-في-الشرق-الأوسط-1082946729.html

مصر الأقوى.. سلاح الجو الإسرائيلي في مواجهة أضخم القوات الجوية في الشرق الأوسط

مصر الأقوى.. سلاح الجو الإسرائيلي في مواجهة أضخم القوات الجوية في الشرق الأوسط

تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة رقم 19 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتحتل المرتبة الـ 4 في الشرق الأوسط، بينما يقدر حجم القوة الجوية لمصر... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T14:15+0000

2023-11-08T14:15+0000

2023-11-08T14:15+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وتمتلك القوات الجوية الإسرائيلية 601 طائرة حربية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، الذي تشير تصنيفاته إلى أن منطقة الشرق الأوسط تضم 15 دولة، تشمل إسرائيل، بينما تمتلك مصر أكثر من ألف طائرة حربية.وفي الوقت الذي تشن فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفا عنيفا على قطاع غزة، منذ أكثر من شهر، دون أن تحقق أهدافها المعلنة، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن "سلاح الجو الإسرائيلي قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط".ما هي دول الشرق الأوسط؟وفقا لتصنيف "غلوبال فاير باور"، تضم منطقة الشرق الأوسط 14 دولة إضافة إلى إسرائيل، وهي:القدرات الجوية لدول الشرق الأوسطيتفاوت حجم القوة الجوية من دولة إلى أخرى، لكن 3 من دول الشرق الأوسط فقط تمتلك قدرات جوية تفوق القدرات الجوية الإسرائيلية.وبحسب الإحصائيات، فإن مصر وتركيا والسعودية تمتلك أقوى 3 أسلحة جو في الشرق الأوسط على الترتيب، كما تمتلك معا 3 آلاف و31 طائرة حربية، مقارنة بـ601 طائرة تملكها إسرائيل.وعند مقارنة حجم القوة الجوية الإجمالية للدول الـ3 معا، يتضح أنها تساوي أكثر من 5 أضعاف القوة الجوية لإسرائيل.كما تشير الإحصائيات إلى أن حجم القوات الجوية المصرية يقترب من ضعفي القوة الجوية لإسرائيل، بينما يقدر حجم القوة الجوية لمصر والسعودية معا بنحو 3 أضعاف القوة الجوية لإسرائيل.تمتلك 11 دولة في الشرق الأوسط نحو 3 آلاف طائرة أخرى ويشمل ذلك:يذكر أن "حزب الله" اللبناني يلوح بالدخول في مواجهة واسعة مع الجيش الإسرائيلي، في حال استمرار قصف غزة، بينما أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية صواريخ باليستية وطائرات مسيرة نحو إسرائيل، بينما تحذر إيران من توسع الحرب.ويستمر التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، وشمل ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل.ومنذ ذلك الحين، تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا لقطاع غزة راح ضحيته أكثر من 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 347 جنديا، إضافة إلى نحو 1500 قتيل من المدنيين.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، في وقت سابق، إن إسرائيل لن تكون قادرة على القيام بعملية طويلة الأمد ضد حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، وتابع: "يجب أن تكتمل خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة"، محذرا من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة، حرصًا على علاقة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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رصد عسكري, مصر, السعودية, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار الشرق الأوسط