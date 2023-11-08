https://sputnikarabic.ae/20231108/مقتل-جندي-إسرائيلي-وإصابة-اثنين-آخرين-بجروح-خطيرة-في-غزة-1082958172.html
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في غزة
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة خلال الحرب الدائرة مع قطاع غزة. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T16:47+0000
2023-11-08T16:47+0000
2023-11-08T16:47+0000
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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الأربعاء، أن الجندي الإسرائيلي نوعام يوسف آبو، برتبة رقيب مجند من مدينة ديمونة (20 عاما) قد سقط قتيلا خلال الحرب مع غزة.وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن الرقيب نوعام سقط برفقة اثنين آخرين إصابتهما خطيرة، وذلك خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية أن مقاتليها نجحوا في تدمير 15 آلية عسكرية إسرائيلية، منذ صباح اليوم الأربعاء.وقالت "كتائب القسام"، في بيان اليوم: "منذ ساعات الصباح كتائب القسام أعلنت عن تدمير 15 آلية للعدو في محاور عدة في غزة، وقنص جندي في منطقة التوام وإصابته إصابة مباشرة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231108/الأونروا-تعلن-مقتل-92-موظفا-من-الوكالة-في-قطاع-غزة-1082957635.html
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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة خلال الحرب الدائرة مع قطاع غزة.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الأربعاء، أن الجندي الإسرائيلي نوعام يوسف آبو، برتبة رقيب مجند من مدينة ديمونة (20 عاما) قد سقط قتيلا خلال الحرب مع غزة.
وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن الرقيب نوعام سقط برفقة اثنين آخرين إصابتهما خطيرة، وذلك خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية أن مقاتليها نجحوا في تدمير 15 آلية عسكرية إسرائيلية، منذ صباح اليوم الأربعاء.
وقالت "كتائب القسام"، في بيان اليوم: "منذ ساعات الصباح كتائب القسام أعلنت عن تدمير 15 آلية للعدو في محاور عدة في غزة، وقنص جندي في منطقة التوام وإصابته إصابة مباشرة".
وفي وقت لاحق، أعلنت "كتائب القسام" تدمير دبابة إسرائيلية إضافية في منطقة التوام بقذيفة "الياسين "105" واشتعال النار فيها، كما أكدت تدمير دبابة أخرى شمال بيت حانون بقذيفة "الياسين 105".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين
.
وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.