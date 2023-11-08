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https://sputnikarabic.ae/20231108/نائب-روسي-حتى-أقرب-حلفاء-أوكرانيا-لا-يريدونها-في-الاتحاد-الأوروبي-1082954704.html
نائب روسي: حتى أقرب حلفاء أوكرانيا لا يريدونها في الاتحاد الأوروبي
نائب روسي: حتى أقرب حلفاء أوكرانيا لا يريدونها في الاتحاد الأوروبي
صرح النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، بأن خطط أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد توقفت، وحتى أقرب حلفائها لا يريدون ذلك. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T15:54+0000
2023-11-08T15:54+0000
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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "أوكرانيا ليس لديها أي فرص أو آفاق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وهذه هي نهاية الأمر".وأشار إلى أن الدول الغربية "استخدمت أوكرانيا، لشراء حلم الحياة الأوروبية الخالية من الهموم والتغذية الجيدة، في محاولة لإضعاف وزعزعة الاستقرار في روسيا".وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت، اليوم الأربعاء، ببدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، واشترطت اعتماد إطار التفاوض على تحقيق عدة شروط من قبل كييف وتشيسيناو.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن التوقيت الفعلي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على الإصلاحات ومبدأ منح العضوية "على أساس الجدارة".
https://sputnikarabic.ae/20231108/سلوفاكيا-تعلن-انتهاء-زمن-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-من-احتياطيات-البلاد-العسكرية-1082948885.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

نائب روسي: حتى أقرب حلفاء أوكرانيا لا يريدونها في الاتحاد الأوروبي

15:54 GMT 08.11.2023
© RIA Novosti . Vladimir Fedorenkoمبنى الدوما (مجلس النواب الروسي)
مبنى الدوما (مجلس النواب الروسي) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko
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صرح النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، بأن خطط أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد توقفت، وحتى أقرب حلفائها لا يريدون ذلك.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "أوكرانيا ليس لديها أي فرص أو آفاق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وهذه هي نهاية الأمر".

وأضاف: "أقرب الحلفاء الذين كانوا يدعمونها بشدة حتى وقت قريب، يوضحون الآن أنهم لا يريدون رؤية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لا يحتاجون إليها هناك".

وأشار إلى أن الدول الغربية "استخدمت أوكرانيا، لشراء حلم الحياة الأوروبية الخالية من الهموم والتغذية الجيدة، في محاولة لإضعاف وزعزعة الاستقرار في روسيا".

وأكد شيريميت: "لكن لم ينجح أي شيء بالنسبة لهم. لقد صمدت روسيا على موقفها وأظهرت لخصومها الأيديولوجيين أنها قادرة على توجيه الضربة والرد. لكن الشعب الأوكراني أصبح ضحية للسياسات الفاسدة لنخبهم الزائفة".

المقر الرئاسي في سلوفاكيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
سلوفاكيا تعلن انتهاء زمن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من احتياطيات البلاد العسكرية
14:18 GMT
وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت، اليوم الأربعاء، ببدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، واشترطت اعتماد إطار التفاوض على تحقيق عدة شروط من قبل كييف وتشيسيناو.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن التوقيت الفعلي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على الإصلاحات ومبدأ منح العضوية "على أساس الجدارة".
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