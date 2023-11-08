https://sputnikarabic.ae/20231108/وزير-الخارجية-البريطاني-نسعى-لوجود-قيادة-فلسطينية-محبة-للسلام-في-أقرب-فرصة-1082944196.html

وزير الخارجية البريطاني: نسعى لوجود قيادة فلسطينية محبة للسلام في أقرب فرصة

وزير الخارجية البريطاني: نسعى لوجود قيادة فلسطينية محبة للسلام في أقرب فرصة

صرّح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، أن النتيجة المرغوبة من الصراع الدائر بين إسرائيل و"حماس" هي التحرك صوب وجود قيادة فلسطينية محبة... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T12:50+0000

2023-11-08T12:50+0000

2023-11-08T12:55+0000

بريطانيا

أخبار فلسطين اليوم

أخبار قطاع غزة

طوفان الأقصى

إسرائيل

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070079741_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0755d8f4fe5e62fc769e28ba5b1ceb6d.jpg

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك في تصريحات لكليفرلي، على هامش قمة "مجموعة الدول السبع" الصناعية الكبرى في اليابان.وأضاف كليفرلي، قائلا: "في المدى القريب لا يمكن تجنب أن يكون لإسرائيل، مسؤولية أمنية لأن لديها قوات في قطاع غزة".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرّح في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن بلاده لا ترغب في فرض إدارة مدنية على غزة.وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أنه "بمجرد الإطاحة بحماس، فإن إسرائيل، تتطلع إلى تسليم مسؤولية حكم غزة، إلى تحالف دولي".ومضى، قائلا: "لا نريد أن نحكم غزة ولا نريد أن ندير حياتهم. نريد فقط حماية شعبنا".وأكد كوهين أن "إسرائيل سترفض أي وقف للقتال حتى تفرج حماس عن نحو 240 رهينة احتجزتها هي ونشطاء آخرون، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".وأردف، بالقول: "بالنسبة لنا هناك طريقة واحدة فقط للموافقة على هدنة إنسانية، وهي إطلاق سراح الرهائن".كما أشار إلى أن "سكان غزة الذين يغادرون القطاع أو أولئك، الذين نزحوا داخليا خلال الحرب سيسمح لهم بالعودة بمجرد انتهاء القتال".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب إسرائيل، بحسب قولها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، إن "غزة يجب أن تظل أرضا فلسطينية".وأضاف باتيل: "غزة أرض فلسطينية، وستبقى كذلك، ونحن لا ندعم احتلال غزة، ولا إسرائيل تؤيد ذلك".يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي، بأن "غزة يجب أن يحكمها أولئك، الذين لا يريدون مواصلة طريق حماس".لكنه في الوقت ذاته، أشار إلى أن "إسرائيل، لفترة غير محددة، ستكون مسؤولة عن الأمن العام في غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231108/إسرائيل-تكشف-عن-الجهة-التي-ستحكم-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-1082933591.html

https://sputnikarabic.ae/20231107/الخارجية-الأمريكية-غزة-أرض-فلسطينية-وستبقى-كذلك-ونحن-لا-ندعم-إعادة-احتلالها-1082921927.html

بريطانيا

أخبار قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار