عربي
https://sputnikarabic.ae/20231108/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-تكون-هناك-هدنة-إنسانية-من-دون-عودة-المختطفين-وهزيمة-حماس-1082930553.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة "حماس"
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة "حماس"
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل سيكون لديها الحرية الكاملة للتصرف في أي وضع يوجد فيه تهديد في قطاع غزة". 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T07:55+0000
2023-11-08T07:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/17/1077330230_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_147139d16faf10e86f6b6868f9f1a377.jpg
وقال غالانت، خلال لقاء مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "أمام إسرائيل حرب طويلة، ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة حماس".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكنه لم يذكر كيف كان الرد.ووفقًا لبيان البيت الأبيض: "طلب بايدن من نتنياهو، الهدنة خلال مكالمتهما الهاتفية، يوم الاثنين(الماضي)".وفي وقت سابق، رفض نتنياهو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، دون إطلاق سراح جميع الأسرى، الذين تحتجزهم حركة "حماس".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، أن "الأمريكيين طلبوا هدنة، لمدة ثلاثة أيام، وذلك لحل مشكلة الأسرى".وتجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى 6 نوفمبر الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.
https://sputnikarabic.ae/20231108/الرئيس-الإيراني-العالم-يئس-من-عدم-قيام-المنظمات-الدولية-بأي-عمل-تجاه-العدوان-على-غزة-1082929808.html
https://sputnikarabic.ae/20231108/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-جندي-خلال-اشتباك-في-شمال-القطاع-بالإضافة-إلى-إصابة-3-آخرين-1082928049.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/17/1077330230_208:0:2875:2000_1920x0_80_0_0_4d282e534cc90978c82ad539a1bac56c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة "حماس"

07:55 GMT 08.11.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل سيكون لديها الحرية الكاملة للتصرف في أي وضع يوجد فيه تهديد في قطاع غزة".
وقال غالانت، خلال لقاء مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "أمام إسرائيل حرب طويلة، ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة حماس".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكنه لم يذكر كيف كان الرد.
من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
الرئيس الإيراني: العالم يئس من عدم قيام المنظمات الدولية بأي عمل تجاه العدوان على غزة
07:30 GMT
ووفقًا لبيان البيت الأبيض: "طلب بايدن من نتنياهو، الهدنة خلال مكالمتهما الهاتفية، يوم الاثنين(الماضي)".
وفي وقت سابق، رفض نتنياهو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، دون إطلاق سراح جميع الأسرى، الذين تحتجزهم حركة "حماس".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، أن "الأمريكيين طلبوا هدنة، لمدة ثلاثة أيام، وذلك لحل مشكلة الأسرى".
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال اشتباك في شمال غزة وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة
04:16 GMT
وتجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى 6 نوفمبر الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Огонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو06:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديوأمس, 21:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала