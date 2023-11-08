https://sputnikarabic.ae/20231108/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-تكون-هناك-هدنة-إنسانية-من-دون-عودة-المختطفين-وهزيمة-حماس-1082930553.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة "حماس"
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة "حماس"
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل سيكون لديها الحرية الكاملة للتصرف في أي وضع يوجد فيه تهديد في قطاع غزة". 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T07:55+0000
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وقال غالانت، خلال لقاء مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "أمام إسرائيل حرب طويلة، ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة حماس".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكنه لم يذكر كيف كان الرد.ووفقًا لبيان البيت الأبيض: "طلب بايدن من نتنياهو، الهدنة خلال مكالمتهما الهاتفية، يوم الاثنين(الماضي)".وفي وقت سابق، رفض نتنياهو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، دون إطلاق سراح جميع الأسرى، الذين تحتجزهم حركة "حماس".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، أن "الأمريكيين طلبوا هدنة، لمدة ثلاثة أيام، وذلك لحل مشكلة الأسرى".وتجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى 6 نوفمبر الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.
https://sputnikarabic.ae/20231108/الرئيس-الإيراني-العالم-يئس-من-عدم-قيام-المنظمات-الدولية-بأي-عمل-تجاه-العدوان-على-غزة-1082929808.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة "حماس"
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صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل سيكون لديها الحرية الكاملة للتصرف في أي وضع يوجد فيه تهديد في قطاع غزة".
وقال غالانت، خلال لقاء مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست
: "أمام إسرائيل حرب طويلة، ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة حماس".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة
، لكنه لم يذكر كيف كان الرد.
ووفقًا لبيان البيت الأبيض: "طلب بايدن من نتنياهو، الهدنة خلال مكالمتهما الهاتفية، يوم الاثنين(الماضي)".
وفي وقت سابق، رفض نتنياهو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، دون إطلاق سراح جميع الأسرى، الذين تحتجزهم حركة "حماس".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، أن "الأمريكيين طلبوا هدنة، لمدة ثلاثة أيام، وذلك لحل مشكلة الأسرى".
وتجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
، 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى
العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى 6 نوفمبر الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.