https://sputnikarabic.ae/20231108/-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-1082957978.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية خلال تنفيذها مهاماً معادية في المياه الإقليمية اليمنية. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T16:41+0000
2023-11-08T16:41+0000
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية "إم كيو9" في أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".وأكد المتحدث العسكري أن "التحركات المعادية (يقصد التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة) لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".يأتي هذا بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية ضد إسرائيل هي الخامسة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، تضمنت إطلاق طائرات مُسيرة على أهداف وصفتها بـ"الحساسة" في إسرائيل، مشيرة إلى أنها تسببت في توقف الحركة في القواعد والمطارات.وقالت الجماعة، الأربعاء الماضي، إنها أطلقت دفعة كبيرة من الطائرات المُسيرة على أهداف عدة في عمق إسرائيل، وذلك بعد يوم من تبني قوات الجماعة هجوماً بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المُسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل قالت إنه الثالث من نوعه.
https://sputnikarabic.ae/20231108/كتائب-القسام-تعلن-تدمير-15-آلية-إسرائيلية-منذ-الصباح-1082952242.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية خلال تنفيذها مهاماً معادية في المياه الإقليمية اليمنية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية "إم كيو9" في أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".
وأضاف سريع أنه "تم إسقاط الطائرة بالسلاح المناسب".
وأكد المتحدث العسكري أن "التحركات المعادية (يقصد التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة) لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".
يأتي هذا بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية ضد إسرائيل هي الخامسة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، تضمنت إطلاق طائرات مُسيرة على أهداف وصفتها بـ"الحساسة" في إسرائيل، مشيرة إلى أنها تسببت في توقف الحركة في القواعد والمطارات.
وقالت الجماعة، الأربعاء الماضي، إنها أطلقت دفعة كبيرة من الطائرات المُسيرة على أهداف عدة في عمق إسرائيل، وذلك بعد يوم من تبني قوات الجماعة هجوماً بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المُسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل قالت إنه الثالث من نوعه.