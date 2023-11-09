https://sputnikarabic.ae/20231109/أنصار-الله-أطلقنا-دفعة-صواريخ-بالستية-على-أهداف-بإيلات-وحققت-إصابات-مباشرة-1082997462.html

أنصار الله: أطلقنا دفعة صواريخ بالستية على أهداف بإيلات وحققت إصابات مباشرة

أنصار الله: أطلقنا دفعة صواريخ بالستية على أهداف بإيلات وحققت إصابات مباشرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليمنية، مساء اليوم الخميس، إطلاق صواريخ باليستية تجاه مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر، مؤكدة أنها أصابت أهدافها. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T20:33+0000

2023-11-09T20:33+0000

2023-11-09T20:33+0000

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جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع على حسابه بمنصة "إكس".وقال سريع: "أطلقت قواتُنا المسلحة بعون الله تعالى دفعة من الصواريخِ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الإسرائيلي جنوبي الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش (إيلات)".وأضاف: "حققت العملية أهدافها بنجاح وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة رغم تكتم العدو على ذلك".وأكد المتحدث العسكري أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نُصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة".وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي، إنه أسقط صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إيلات على بعد ما يزيد عن 100 كيلو مترا من الأراضي الإسرائيلية، بواسطة المنظومة الدفاعية "حيتس".وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، تعليقا علي دوي صافرات الإنذار في إيلات: "صاروخ حيتس تابع لنا اعترض صاروخا أرض-أرض أطلق في اتجاهنا".وأضاف: "اعترضنا الصاروخ الذي أطلق على إيلات على بعد أكثر من 100 كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية".وأوضح هاغاري أن إطلاق صافرات الإنذار في إيلات رغم إسقاط الصاروخ على هذه المسافة البعيدة هو فقط من أجل الاحتياط".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، سقطت طائرة مسيرة في إيلات بعد إصابتها مبنى مدنيا.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هناك تقديرات تفيد بأن الانفجار الذي وقع في مدينة إيلات في وقت سابق من اليوم، ناجم عن سقوط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن، خاصة في ظل تصاعد دخان كبير في الهواء.وبحسب الصحيفة: "كانت إيلات هدفاً للهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن في الأسابيع الأخيرة، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كان هذا هو الحال الآن".

https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-يسقط-صاروخا-يمنيا-كان-متجها-إلى-إيلات-على-بعد-100-كم-من-الأراضي-الإسرائيلية-1082994993.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل