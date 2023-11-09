https://sputnikarabic.ae/20231109/أنصار-الله-تنشر-مقطع-فيديو-لإسقاط-طائرة-تجسس-أمريكية-في-المياه-الإقليمية-لليمن-1082973602.html
"أنصار الله" تنشر مقطع فيديو لإسقاط طائرة تجسس أمريكية في المياه الإقليمية لليمن
"أنصار الله" تنشر مقطع فيديو لإسقاط طائرة تجسس أمريكية في المياه الإقليمية لليمن
نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقطع فيديو لما قالت إنه يوثق إسقاط طائرة تجسس أمريكية في المياه الإقليمية لليمن. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T10:06+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان له، إن"دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".وأقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق اليوم، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" قبالة سواحل اليمن.وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريح لـ "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن الحوثيين أسقطوا طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم كيو-9 قبالة سواحل اليمن"، مضيفا أن القيادة المركزية الأمريكية تجري تحقيقا في الحادث.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"أنصار الله" تنشر مقطع فيديو لإسقاط طائرة تجسس أمريكية في المياه الإقليمية لليمن
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نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقطع فيديو لما قالت إنه يوثق إسقاط طائرة تجسس أمريكية في المياه الإقليمية لليمن.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان له، إن"دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".
وأقرت وزارة الدفاع الأمريكية
"البنتاغون"، في وقت سابق اليوم، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" قبالة سواحل اليمن.
وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريح لـ "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن الحوثيين أسقطوا طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم كيو-9 قبالة سواحل اليمن"، مضيفا أن القيادة المركزية الأمريكية تجري تحقيقا في الحادث.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة
على أهداف في إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية.