عربي
https://sputnikarabic.ae/20231109/أنصار-الله-تنشر-مقطع-فيديو-لإسقاط-طائرة-تجسس-أمريكية-في-المياه-الإقليمية-لليمن-1082973602.html
"أنصار الله" تنشر مقطع فيديو لإسقاط طائرة تجسس أمريكية في المياه الإقليمية لليمن
"أنصار الله" تنشر مقطع فيديو لإسقاط طائرة تجسس أمريكية في المياه الإقليمية لليمن
نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقطع فيديو لما قالت إنه يوثق إسقاط طائرة تجسس أمريكية في المياه الإقليمية لليمن. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T10:06+0000
2023-11-09T10:06+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101401/06/1014010694_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_8ee769baef2e5b0017a5acaff4103921.jpg
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان له، إن"دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".وأقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق اليوم، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" قبالة سواحل اليمن.وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريح لـ "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن الحوثيين أسقطوا طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم كيو-9 قبالة سواحل اليمن"، مضيفا أن القيادة المركزية الأمريكية تجري تحقيقا في الحادث.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية.
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101401/06/1014010694_157:0:1400:932_1920x0_80_0_0_54a9d342c655dce54b0d567450874d5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"أنصار الله" تنشر مقطع فيديو لإسقاط طائرة تجسس أمريكية في المياه الإقليمية لليمن

10:06 GMT 09.11.2023
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقطع فيديو لما قالت إنه يوثق إسقاط طائرة تجسس أمريكية في المياه الإقليمية لليمن.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان له، إن"دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".
وأقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق اليوم، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" قبالة سواحل اليمن.
وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريح لـ "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن الحوثيين أسقطوا طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم كيو-9 قبالة سواحل اليمن"، مضيفا أن القيادة المركزية الأمريكية تجري تحقيقا في الحادث.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:53 GMTОгонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديوأمس, 22:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:17 GMTОгонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديوأمس, 09:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала