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https://sputnikarabic.ae/20231109/إعلام-أمريكي-يحذر-من-أسلحة-روسية-فريدة-1082966072.html
إعلام أمريكي يحذر من أسلحة روسية فريدة
إعلام أمريكي يحذر من أسلحة روسية فريدة
تمتلك روسيا صاروخًا للدفاع الجوي ليس له مثيل في العالم، وتنتج ذخائر دفاع جوي أكثر من جميع دول "الناتو" مجتمعة. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T05:26+0000
2023-11-09T05:29+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ووفقًا لمجلة "ميلاتري ووتش"، أن "صاروخ "40-إن-6" ما وراء الأفق يسمح لمنظومة "إس-400" بمهاجمة كل من الطائرات، التي تحلّق على ارتفاع منخفض وصواريخ "كروز" على مسافات بعيدة بطريقة لا يستطيع أي نظام آخر في العالم باستثناء روسيا، القيام بها".وأشارت المجلة إلى أن انحناء سطح الأرض يؤثر سلبا على قدرة الصواريخ على إصابة الأهداف على ارتفاعات منخفضة لمسافات بعيدة. ووصف الصحفيون قدرات الصاروخ الروسي بأنها "لا تضاهى".كما لفتت المجلة الانتباه إلى التفوق الكمي للجيش الروسي في مجال الصواريخ. وأشار مؤلفو المقال إلى أن روسيا قادرة على توريد أنظمة "إس-400" إلى بيلاروسيا والهند، في نفس الوقت، وتجديد استهلاكها من الصواريخ في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا.وخلص الصحفيون إلى أنه "من الواضح أن روسيا، تتمتع بميزة كبيرة في القدرة الإنتاجية (لإنتاج الصواريخ) على جميع دول الناتو مجتمعة".
https://sputnikarabic.ae/20231108/نائب-روسي-حتى-أقرب-حلفاء-أوكرانيا-لا-يريدونها-في-الاتحاد-الأوروبي-1082954704.html
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

إعلام أمريكي يحذر من أسلحة روسية فريدة

05:26 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 05:29 GMT 09.11.2023)
© Sputnik . Mikhail Fomichev صواريخ الدفاع الجوي
صواريخ الدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik . Mikhail Fomichev
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تمتلك روسيا صاروخًا للدفاع الجوي ليس له مثيل في العالم، وتنتج ذخائر دفاع جوي أكثر من جميع دول "الناتو" مجتمعة.
ووفقًا لمجلة "ميلاتري ووتش"، أن "صاروخ "40-إن-6" ما وراء الأفق يسمح لمنظومة "إس-400" بمهاجمة كل من الطائرات، التي تحلّق على ارتفاع منخفض وصواريخ "كروز" على مسافات بعيدة بطريقة لا يستطيع أي نظام آخر في العالم باستثناء روسيا، القيام بها".
مبنى الدوما (مجلس النواب الروسي) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
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أمس, 15:54 GMT
وأشارت المجلة إلى أن انحناء سطح الأرض يؤثر سلبا على قدرة الصواريخ على إصابة الأهداف على ارتفاعات منخفضة لمسافات بعيدة. ووصف الصحفيون قدرات الصاروخ الروسي بأنها "لا تضاهى".
كما لفتت المجلة الانتباه إلى التفوق الكمي للجيش الروسي في مجال الصواريخ. وأشار مؤلفو المقال إلى أن روسيا قادرة على توريد أنظمة "إس-400" إلى بيلاروسيا والهند، في نفس الوقت، وتجديد استهلاكها من الصواريخ في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا.
وخلص الصحفيون إلى أنه "من الواضح أن روسيا، تتمتع بميزة كبيرة في القدرة الإنتاجية (لإنتاج الصواريخ) على جميع دول الناتو مجتمعة".
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