https://sputnikarabic.ae/20231109/إعلام-أمريكي-يحذر-من-أسلحة-روسية-فريدة-1082966072.html

إعلام أمريكي يحذر من أسلحة روسية فريدة

إعلام أمريكي يحذر من أسلحة روسية فريدة

تمتلك روسيا صاروخًا للدفاع الجوي ليس له مثيل في العالم، وتنتج ذخائر دفاع جوي أكثر من جميع دول "الناتو" مجتمعة. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T05:26+0000

2023-11-09T05:26+0000

2023-11-09T05:29+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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ووفقًا لمجلة "ميلاتري ووتش"، أن "صاروخ "40-إن-6" ما وراء الأفق يسمح لمنظومة "إس-400" بمهاجمة كل من الطائرات، التي تحلّق على ارتفاع منخفض وصواريخ "كروز" على مسافات بعيدة بطريقة لا يستطيع أي نظام آخر في العالم باستثناء روسيا، القيام بها".وأشارت المجلة إلى أن انحناء سطح الأرض يؤثر سلبا على قدرة الصواريخ على إصابة الأهداف على ارتفاعات منخفضة لمسافات بعيدة. ووصف الصحفيون قدرات الصاروخ الروسي بأنها "لا تضاهى".كما لفتت المجلة الانتباه إلى التفوق الكمي للجيش الروسي في مجال الصواريخ. وأشار مؤلفو المقال إلى أن روسيا قادرة على توريد أنظمة "إس-400" إلى بيلاروسيا والهند، في نفس الوقت، وتجديد استهلاكها من الصواريخ في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا.وخلص الصحفيون إلى أنه "من الواضح أن روسيا، تتمتع بميزة كبيرة في القدرة الإنتاجية (لإنتاج الصواريخ) على جميع دول الناتو مجتمعة".

https://sputnikarabic.ae/20231108/نائب-روسي-حتى-أقرب-حلفاء-أوكرانيا-لا-يريدونها-في-الاتحاد-الأوروبي-1082954704.html

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رصد عسكري, سلاح روسيا