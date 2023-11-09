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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-نفاد-صبر-أوروبا-على-نظام-كييف--1082972898.html
إعلام أمريكي يكشف عن نفاد صبر أوروبا على نظام كييف
إعلام أمريكي يكشف عن نفاد صبر أوروبا على نظام كييف
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن إلغاء سلوفاكيا حزمة عسكرية بقيمة 40 مليون يورو، مؤشر واضح على نفاد صبر أعضاء "الناتو" بشأن الاستمرار في تسليح النظام... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T09:36+0000
2023-11-09T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
العالم
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وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن جارة أوكرانيا (سلوفاكيا)، تعتبر أحد أقوى مؤيدي كييف، وأحد أهدم الداعمين العسكريين لها.ويوم أمس الأربعاء، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن الحكومة السلوفاكية لن تقوم بعد الآن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة من مستودعاتها.رفضت الحكومة السلوفاكية، يوم أمس الأربعاء، مبادرة (من التشكيل السابق لمجلس الوزراء) بتخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة 40.3 مليون يورو، وكان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالذخيرة، ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا، أرسلت الجمهورية إلى كييف أسلحة وذخائر ومعدات بقيمة 671 مليون يورو.
https://sputnikarabic.ae/20231109/إعلام-أوكرانيا-تواجه-انقساما-حادا-بسبب-رأس-نظام-كييف-1082969144.html
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الناتو, العالم
الناتو, العالم

إعلام أمريكي يكشف عن نفاد صبر أوروبا على نظام كييف

09:36 GMT 09.11.2023
© AFP 2023 / Bertrand Guayصورة جماعية لقادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022
صورة جماعية لقادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / Bertrand Guay
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ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن إلغاء سلوفاكيا حزمة عسكرية بقيمة 40 مليون يورو، مؤشر واضح على نفاد صبر أعضاء "الناتو" بشأن الاستمرار في تسليح النظام الأوكراني ودعمه.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن جارة أوكرانيا (سلوفاكيا)، تعتبر أحد أقوى مؤيدي كييف، وأحد أهدم الداعمين العسكريين لها.
ويوم أمس الأربعاء، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن الحكومة السلوفاكية لن تقوم بعد الآن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة من مستودعاتها.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
إعلام: أوكرانيا تواجه انقساما حادا بسبب رأس نظام كييف
07:43 GMT
وقال فيكو: "بكل سرور، أود أن أقول إن الحكومة بأكملها، أي جميع الأطراف الممثلة فيها، قررت بالإجماع رفض إرسال هذه الأسلحة، وهذه الذخيرة إلى أوكرانيا. وبهذا نظهر أننا، أولاً وقبل كل شيء، سنعطي الأفضلية للمساعدات الإنسانية، وتم الانتهاء من أي شحنات للأسلحة والذخائر من مستودعات الجيش الحكومي إلى أوكرانيا".
رفضت الحكومة السلوفاكية، يوم أمس الأربعاء، مبادرة (من التشكيل السابق لمجلس الوزراء) بتخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة 40.3 مليون يورو، وكان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالذخيرة، ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا، أرسلت الجمهورية إلى كييف أسلحة وذخائر ومعدات بقيمة 671 مليون يورو.
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