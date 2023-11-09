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https://sputnikarabic.ae/20231109/إعلام-الغرب-يناقش-بدء-المفاوضات-مع-روسيا-والتضحية-بزيلينسكي-1082966269.html
إعلام: الغرب يناقش بدء المفاوضات مع روسيا والتضحية بزيلينسكي
إعلام: الغرب يناقش بدء المفاوضات مع روسيا والتضحية بزيلينسكي
كتب رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر شركة لبتادل الملفات "Megaupload"، كيم دوتكوم، أن الغرب يناقش إقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T05:45+0000
2023-11-09T05:45+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال دوتكوم عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "يلخص الحديث على طاولة السلطة، أن كلا من بايدن وزيلينسكي، سيجبران على التنحي. بايدن لن يترشح في عام 2024، وزيلينسكي سيستقيل، في غضون ثلاثة أشهر. هذه أيضًا نهاية فون دير لاين".وفي رأيه، أن التغييرات في الموظفين تخلق الظروف "لمفاوضات جادة" مع روسيا.وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع كييف، العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا، التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231109/القوات-الروسية-تصدّ-8-هجمات-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-وتقضي-على-145-جنديا-أوكرانيا-1082964803.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: الغرب يناقش بدء المفاوضات مع روسيا والتضحية بزيلينسكي

05:45 GMT 09.11.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كتب رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر شركة لبتادل الملفات "Megaupload"، كيم دوتكوم، أن الغرب يناقش إقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من السلطة، ما يسمح ببدء المفاوضات مع روسيا.
وقال دوتكوم عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "يلخص الحديث على طاولة السلطة، أن كلا من بايدن وزيلينسكي، سيجبران على التنحي. بايدن لن يترشح في عام 2024، وزيلينسكي سيستقيل، في غضون ثلاثة أشهر. هذه أيضًا نهاية فون دير لاين".
وفي رأيه، أن التغييرات في الموظفين تخلق الظروف "لمفاوضات جادة" مع روسيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
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02:16 GMT
وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع كييف، العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا، التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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