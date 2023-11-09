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القوات الروسية تحيد مئات الجنود وعشرات المدرعات الأوكرانية في دونيتسك - عاجل
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/إعلام-غربي-ينقل-سخط-الجنود-الأوكرانيين-على-سياسات-زيلينسكي-1082977278.html
إعلام غربي ينقل سخط الجنود الأوكرانيين على سياسات زيلينسكي
إعلام غربي ينقل سخط الجنود الأوكرانيين على سياسات زيلينسكي
صرّحت عضو المجلس الأطلسي الأمريكي، ميليندا هارينج، لصحيفة غربية، بتواجد نداءات عديدة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، مفادها أنهم سئموا الصراع مع روسيا،... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T11:46+0000
2023-11-09T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وذكرت هارينج لشبكة "سكاي نيوز"، أن عدم الرضا عن السياسات العسكرية للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يتزايد في القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، أضافت الخبيرة بأن المقاتلين منهكون للغاية بسبب النزاع الذي طال أمده.وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إن تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، تتناقض مع ما جاء في تصريحات الرئيس (زيلنسكي)، وهذا في حد ذاته حدث مهم، ويعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة حرجة".يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20231109/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-نفاد-صبر-أوروبا-على-نظام-كييف--1082972898.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام غربي ينقل سخط الجنود الأوكرانيين على سياسات زيلينسكي

11:46 GMT 09.11.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأوكراني بالقرب من قرية أندرييفسكويه بالقرب من مدينة سلافيانسك، منطقة دونيتسك، حيث اعترض السكان المحليون قافلة من ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، 2 مايو 2014
الجيش الأوكراني بالقرب من قرية أندرييفسكويه بالقرب من مدينة سلافيانسك، منطقة دونيتسك، حيث اعترض السكان المحليون قافلة من ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، 2 مايو 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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صرّحت عضو المجلس الأطلسي الأمريكي، ميليندا هارينج، لصحيفة غربية، بتواجد نداءات عديدة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، مفادها أنهم سئموا الصراع مع روسيا، ويريدون العودة إلى ديارهم.
وذكرت هارينج لشبكة "سكاي نيوز"، أن عدم الرضا عن السياسات العسكرية للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يتزايد في القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، أضافت الخبيرة بأن المقاتلين منهكون للغاية بسبب النزاع الذي طال أمده.

وأشارت هارينج إلى أنه "من الواضح أن خيبة الأمل هذه ناجمة عن عدم فهمهم (القوات المسلحة الأوكرانية) للخطة النهائية للدولة الأوكرانية، ولم يوضح زيلينسكي كيف ستبدو نهاية الصراع".

صورة جماعية لقادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
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09:36 GMT

ويوم أمس الأربعاء، أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن المقال المنشور من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، قد يكون إشارة إلى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول ضرورة وقف المحاولات الهجومية، التي لا معنى لها.

وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إن تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، تتناقض مع ما جاء في تصريحات الرئيس (زيلنسكي)، وهذا في حد ذاته حدث مهم، ويعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة حرجة".
يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
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