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"إم تي يو - 90".. مدرعة روسية تتحول إلى جسر متحرك
"إم تي يو - 90".. مدرعة روسية تتحول إلى جسر متحرك
تمثل المعدات الهندسية أحد أهم الأسلحة غير القتالية، التي تملكها الجيوش الحديثة، لأن نجاح أي عملية برية يرتبط بقدرة القوات على الوصول إلى كامل قوتها النيرانية... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T09:59+0000
2023-11-09T09:59+0000
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ولأن بعض الأهداف توجد في تضاريس يصعب الوصول إليها عبر الطرق الممهدة أو يتم تفجير الطرق والجسور المؤدية إليها، فإن سلاح المهندسين يتولى مهمة إيجاد بدائل لاستكمال المهام القتالية، عن طريق معدات خاصة منها المركبة "إم تي يو - 90 إم".وتطور روسيا هذه المركبة، التي يمكنها أن تتحول إلى جسر متحرك يمكن استخدامه في عبور القوات البرية لموانع مائية يصل طولها لعدة أمتار أو حتى بعض التضاريس، التي لا تستطيع المركبات التقليدية اجتيازها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنية للمركبة "إم تي يو - 90 إم"ولفت الموقع إلى أن استخدام هذه المركبة يمكّن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى من عبور الخنادق والقنوات المائية والأنهار الضيقة وأنواعا أخرى من العوائق الطبيعية، التي يمكن أن يصل عرضها إلى 19 مترا.ولأن هذه المركبة تعمل في ظروف الحرب، فإنه المركبة نفسها تمتلك ذات القدر من الحماية الخاصة بدبابات "تي - 90 إس"كما أن المركبة الروسية يمكنها عبور الموانع المائية غوصا تحت الماء بفضل تزويدها بنظام خاص للحصول على الأكسجين بواسطة أنبوب يصل إلى سطح الماء.
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أخبار العالم الآن, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

"إم تي يو - 90".. مدرعة روسية تتحول إلى جسر متحرك

09:59 GMT 09.11.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمركبة "إم تي يو - 90 إم" الروسية التي تحمل جسرا متحركا لعبور الموانع المائية والعوائق الطبيعية
مركبة إم تي يو - 90 إم الروسية التي تحمل جسرا متحركا لعبور الموانع المائية والعوائق الطبيعية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik
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تمثل المعدات الهندسية أحد أهم الأسلحة غير القتالية، التي تملكها الجيوش الحديثة، لأن نجاح أي عملية برية يرتبط بقدرة القوات على الوصول إلى كامل قوتها النيرانية في الوقت المحدد.
ولأن بعض الأهداف توجد في تضاريس يصعب الوصول إليها عبر الطرق الممهدة أو يتم تفجير الطرق والجسور المؤدية إليها، فإن سلاح المهندسين يتولى مهمة إيجاد بدائل لاستكمال المهام القتالية، عن طريق معدات خاصة منها المركبة "إم تي يو - 90 إم".
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وتطور روسيا هذه المركبة، التي يمكنها أن تتحول إلى جسر متحرك يمكن استخدامه في عبور القوات البرية لموانع مائية يصل طولها لعدة أمتار أو حتى بعض التضاريس، التي لا تستطيع المركبات التقليدية اجتيازها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

المواصفات الفنية للمركبة "إم تي يو - 90 إم"

الطاقم: فردان.
المنصة الحاملة للجسر: مجنزرة خاصة بدبابة "تي - 90 إس".
الوزن بالجسر المتحرك: 47.5 طن.
وزن الجسر فقط: 11.4 طن.
الزمن اللازم لإعداد الجسر لعبور القوات: من 2.5 إلى 3 دقائق.
الحمولة القصوى التي يمكن عبورها على الجسر: 60 طنا.
مدى عمل المركبة دون إعادة التزود بالوقود: 550 كلم.
ولفت الموقع إلى أن استخدام هذه المركبة يمكّن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى من عبور الخنادق والقنوات المائية والأنهار الضيقة وأنواعا أخرى من العوائق الطبيعية، التي يمكن أن يصل عرضها إلى 19 مترا.
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ولأن هذه المركبة تعمل في ظروف الحرب، فإنه المركبة نفسها تمتلك ذات القدر من الحماية الخاصة بدبابات "تي - 90 إس"
كما أن المركبة الروسية يمكنها عبور الموانع المائية غوصا تحت الماء بفضل تزويدها بنظام خاص للحصول على الأكسجين بواسطة أنبوب يصل إلى سطح الماء.
© Sputnikالدبابة الروسية تي- 90
الدبابة الروسية تي- 90 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
الدبابة الروسية تي- 90
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