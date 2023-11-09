https://sputnikarabic.ae/20231109/إم-تي-يو---90-مدرعة-روسية-تتحول-إلى-جسر-متحرك-1082973114.html
"إم تي يو - 90".. مدرعة روسية تتحول إلى جسر متحرك
"إم تي يو - 90".. مدرعة روسية تتحول إلى جسر متحرك
تمثل المعدات الهندسية أحد أهم الأسلحة غير القتالية، التي تملكها الجيوش الحديثة، لأن نجاح أي عملية برية يرتبط بقدرة القوات على الوصول إلى كامل قوتها النيرانية... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T09:59+0000
2023-11-09T09:59+0000
2023-11-09T09:59+0000
أخبار العالم الآن
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082973305_0:413:2906:2048_1920x0_80_0_0_acf339510e934c85b587130a49846afc.jpg
ولأن بعض الأهداف توجد في تضاريس يصعب الوصول إليها عبر الطرق الممهدة أو يتم تفجير الطرق والجسور المؤدية إليها، فإن سلاح المهندسين يتولى مهمة إيجاد بدائل لاستكمال المهام القتالية، عن طريق معدات خاصة منها المركبة "إم تي يو - 90 إم".وتطور روسيا هذه المركبة، التي يمكنها أن تتحول إلى جسر متحرك يمكن استخدامه في عبور القوات البرية لموانع مائية يصل طولها لعدة أمتار أو حتى بعض التضاريس، التي لا تستطيع المركبات التقليدية اجتيازها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنية للمركبة "إم تي يو - 90 إم"ولفت الموقع إلى أن استخدام هذه المركبة يمكّن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى من عبور الخنادق والقنوات المائية والأنهار الضيقة وأنواعا أخرى من العوائق الطبيعية، التي يمكن أن يصل عرضها إلى 19 مترا.ولأن هذه المركبة تعمل في ظروف الحرب، فإنه المركبة نفسها تمتلك ذات القدر من الحماية الخاصة بدبابات "تي - 90 إس"كما أن المركبة الروسية يمكنها عبور الموانع المائية غوصا تحت الماء بفضل تزويدها بنظام خاص للحصول على الأكسجين بواسطة أنبوب يصل إلى سطح الماء.
https://sputnikarabic.ae/20231109/بي-إم-آر---3-مدرعة-روسية-تفتح-ممرات-للقوات-البرية-في-أخطر-حقول-الألغام-1082970243.html
https://sputnikarabic.ae/20230124/تصل-إلى-العدو-في-البر-والبحر-مدرعة-برمائية-روسية-بقدرات-خارقة-1072662714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082973305_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_56f0e4c7f224944e79a61df779bf9a8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
"إم تي يو - 90".. مدرعة روسية تتحول إلى جسر متحرك
تابعنا عبر
تمثل المعدات الهندسية أحد أهم الأسلحة غير القتالية، التي تملكها الجيوش الحديثة، لأن نجاح أي عملية برية يرتبط بقدرة القوات على الوصول إلى كامل قوتها النيرانية في الوقت المحدد.
ولأن بعض الأهداف توجد في تضاريس يصعب الوصول إليها عبر الطرق الممهدة أو يتم تفجير الطرق والجسور المؤدية إليها، فإن سلاح المهندسين يتولى مهمة إيجاد بدائل لاستكمال المهام القتالية
، عن طريق معدات خاصة منها المركبة "إم تي يو - 90 إم".
وتطور روسيا هذه المركبة، التي يمكنها أن تتحول إلى جسر متحرك يمكن استخدامه في عبور القوات البرية لموانع مائية يصل طولها لعدة أمتار أو حتى بعض التضاريس، التي لا تستطيع المركبات التقليدية اجتيازها، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
المواصفات الفنية للمركبة "إم تي يو - 90 إم"
المنصة الحاملة للجسر: مجنزرة خاصة بدبابة "تي - 90 إس".
الوزن بالجسر المتحرك: 47.5 طن.
الزمن اللازم لإعداد الجسر لعبور القوات: من 2.5 إلى 3 دقائق.
الحمولة القصوى التي يمكن عبورها على الجسر: 60 طنا.
مدى عمل المركبة دون إعادة التزود بالوقود: 550 كلم.
ولفت الموقع إلى أن استخدام هذه المركبة يمكّن الدبابات والمركبات المدرعة
الأخرى من عبور الخنادق والقنوات المائية والأنهار الضيقة وأنواعا أخرى من العوائق الطبيعية، التي يمكن أن يصل عرضها إلى 19 مترا.
ولأن هذه المركبة تعمل في ظروف الحرب
، فإنه المركبة نفسها تمتلك ذات القدر من الحماية الخاصة بدبابات "تي - 90 إس"
كما أن المركبة الروسية يمكنها عبور الموانع المائية غوصا تحت الماء بفضل تزويدها بنظام خاص للحصول على الأكسجين بواسطة أنبوب يصل إلى سطح الماء.