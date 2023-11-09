https://sputnikarabic.ae/20231109/الأمم-المتحدة-تطالب-بتنسيق-الهدنة-الإنسانية-في-غزة-معها-من-حيث-التوقيت-والمكان-1082994543.html

الأمم المتحدة تطالب بتنسيق الهدنة الإنسانية في غزة ‏معها من حيث التوقيت والمكان

الأمم المتحدة تطالب بتنسيق الهدنة الإنسانية في غزة ‏معها من حيث التوقيت والمكان

طالب متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، بضرورة تنسيق أي هدنة إنسانية في قطاع غزة مع المنظمة الأممية، باعتبارها الهيئة الرئيسية لتوصيل المساعدات... 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T18:32+0000

2023-11-09T18:32+0000

2023-11-09T18:32+0000

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وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "أي وقف للقتال، وكيفية عمله للأغراض الإنسانية سيحتاج إلى التنسيق مع الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة التوقيت والمكان".وأعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار إنساني لأربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة.جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.من ناحيتها، نفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها لم تتوصل إلى هدنة مع إسرائيل، وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستنفذ هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميا شمالي قطاع غزة، اعتبارا من اليوم.ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231109/البيت-الأبيض-يعلن-عن-وقف-إطلاق-نار-إنساني-لـ4-ساعات-يوميا-في-شمال-قطاع-غزة-اعتبارا-من-الليلة-1082990622.html

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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل