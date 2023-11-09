https://sputnikarabic.ae/20231109/الأونروا-تعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-موظفيها-بقطاع-غزة-إلى-99-منذ-7-أكتوبر-1082995977.html

الأونروا تعلن ارتفاع عدد قتلى موظفيها بقطاع غزة إلى 99 منذ 7 أكتوبر

الأونروا تعلن ارتفاع عدد قتلى موظفيها بقطاع غزة إلى 99 منذ 7 أكتوبر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى من موظفيها بغزة إلى 99 شخصا، منذ بدء... 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T19:23+0000

2023-11-09T19:23+0000

2023-11-09T19:23+0000

منظمة الأمم المتحدة

أخبار الأونروا

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وذكرت الأونروا، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "في الـ 24 ساعة الماضية، تلقت الأونروا تأكيدًا بمقتل سبعة من زملائها الإضافيين، لقد قُتل 99 من موظفي الأونروا وأصيب ما لا يقل عن 26 آخرين منذ بدء الأعمال العدائية".وأشارت إلى أنه "نزح ما يقرب من 1.6 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويعيش الآن ما يقرب من 742 ألف نازح داخليا في 151 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك الشمال".وأعلن مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، يوم الأربعاء الماضي، مقتل 92 شخصًا من موظفي الوكالة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأعرب لازاريني، في تغريدة على حسابه على موقع "إكس"، عن ألمه الشديد لفقدان 92 موظفًا في الوكالة، لافتا إلى أن الأوضاع لن تكون على حالها دونهم.كما جدد المسؤول الأممي دعواته لوقف إطلاق النار في غزة من أجل الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20231109/سرايا-القدس-تعلن-استعدادها-للإفراج-عن-مسنة-وفتى-إسرائيليين-لأسباب-إنسانية-1082992092.html

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منظمة الأمم المتحدة, أخبار الأونروا, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة