https://sputnikarabic.ae/20231109/البيت-الأبيض-يعلن-عن-وقف-إطلاق-نار-إنساني-لـ4-ساعات-يوميا-في-شمال-قطاع-غزة-اعتبارا-من-الليلة-1082990622.html

البيت الأبيض يعلن عن وقف إطلاق نار إنساني لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة

البيت الأبيض يعلن عن وقف إطلاق نار إنساني لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، ان إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار إنساني لأربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T15:59+0000

2023-11-09T15:59+0000

2023-11-09T15:59+0000

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جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وقال كبربي: "نحن نفهم أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات في شمال غزة يوميا".وأضاف: "قال لنا الإسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة وأنها ستبدأ اعتبارا من الليلة".وشنت إسرائيل بمباركة ودعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر مسلحون من القطاع الصغير إلى جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10569 من سكان غزة قتلوا حتى يوم الأربعاء، نحو 40% منهم من الأطفال، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية.وأمس الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة يظهر أن هناك خطأ ما بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20231109/سينضم-المدنيون-إلى-حماس-جنرال-أمريكي-يحذر-إسرائيل-من-مخاطر-حرب-طويلة-في-غزة-1082989963.html

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أخبار قطاع غزة, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن