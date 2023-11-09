https://sputnikarabic.ae/20231109/البيت-الأبيض-يعلن-عن-وقف-إطلاق-نار-إنساني-لـ4-ساعات-يوميا-في-شمال-قطاع-غزة-اعتبارا-من-الليلة-1082990622.html
البيت الأبيض يعلن عن وقف إطلاق نار إنساني لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة
البيت الأبيض يعلن عن وقف إطلاق نار إنساني لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة
أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، ان إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار إنساني لأربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T15:59+0000
2023-11-09T15:59+0000
2023-11-09T15:59+0000
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102129/24/1021292469_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_b5d91a408345167b21e8c5c88005a1c6.jpg
جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وقال كبربي: "نحن نفهم أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات في شمال غزة يوميا".وأضاف: "قال لنا الإسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة وأنها ستبدأ اعتبارا من الليلة".وشنت إسرائيل بمباركة ودعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر مسلحون من القطاع الصغير إلى جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10569 من سكان غزة قتلوا حتى يوم الأربعاء، نحو 40% منهم من الأطفال، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية.وأمس الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة يظهر أن هناك خطأ ما بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231109/سينضم-المدنيون-إلى-حماس-جنرال-أمريكي-يحذر-إسرائيل-من-مخاطر-حرب-طويلة-في-غزة-1082989963.html
أخبار قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102129/24/1021292469_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_571a18e3da80084b44277348eea3a51a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطاع غزة, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار قطاع غزة, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض يعلن عن وقف إطلاق نار إنساني لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، ان إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار إنساني لأربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة.
جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، وفق وكالة
"أسوشيتد برس"، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وقال كبربي: "نحن نفهم أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات في شمال غزة يوميا".
وأضاف: "قال لنا الإسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة وأنها ستبدأ اعتبارا من الليلة".
وشنت إسرائيل بمباركة ودعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر مسلحون من القطاع الصغير إلى جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10569 من سكان غزة قتلوا حتى يوم الأربعاء، نحو 40% منهم من الأطفال، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية.
وأمس الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة يظهر أن هناك خطأ ما بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية.