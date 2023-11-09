https://sputnikarabic.ae/20231109/الجهاد-الإسلامي-الاعتداءات-على-الضفة-وجنين-تؤكد-إفلاس-العدو-وسعيه-إلى-التغطية-على-فشله-1082984319.html

الجهاد الإسلامي: الاعتداءات على الضفة وجنين تؤكد إفلاس العدو وسعيه إلى التغطية على فشله

الجهاد الإسلامي: الاعتداءات على الضفة وجنين تؤكد إفلاس العدو وسعيه إلى التغطية على فشله

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، "الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن فلسطين ومقداساتها"، مؤكدة أنها مستمرة حتى دحر المحتل الغاصب. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T13:47+0000

2023-11-09T13:47+0000

2023-11-09T13:47+0000

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وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان لها، إن "الاعتداءات الهمجيه والوحشيه على مدن وقرى الضفه وعلى جنين ومخيمها، يؤكد إفلاس العدو وسعيه الدائم إلى القتل والإرهاب لتغطية على فشله في تحقيق أي مكسب على الأرض في قطاع غزة سوى التدمير والقتل".وأضاف أن "هذا العدو الصهيوني المجرم يسعى في كل يوم لقتلنا وتهجيرنا وتشريدنا من مدننا وقرانا في سياق تطبيق مشروع مبرمج ضد شعبنا"، حسب وصف البيان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمته مخيم مدينة جنين، ومواجهته لمقاومين فلسطينيين في المدينة.وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي أغار في وقت سابق من اليوم على مواقع وأهداف في مدينة جنين بالضفة الغربية، وتبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.يأتي هذا في وقت أوضح فيه مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الوضع في جنين شديد الخطورة وأعداد الشهداء في ارتفاع مستمر".وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد حذرت، اليوم الخميس، من "الحملات الدعائية التحريضية التي تمارسها إسرائيل على نطاق واسع لشيطنة الفلسطيني أينما كان، بشتى الوسائل والأساليب والمفاهيم والتشبيهات المنتقاة من محطات ظلامية من التاريخ البشري".وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه السياسة الممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عاماً لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديموغرافي والسياسي"، مؤكدة أن الهجوم على غزة يتزامن مع تهجير صامت في الضفة الغربية.وحملت الخارجية الفسطينية، "الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين، والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم، محذرة من تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة تصعب السيطرة عليها".ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231102/الصحة-الفلسطينية-مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1082761759.html

https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-4-فلسطينيين-بعد-اقتحام-مخيم-جنين-1082617925.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, طوفان الأقصى, العالم العربي