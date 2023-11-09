https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-مستمرون-في-الحرب-البرية-في-عمق-غزة-للوصول-إلى-مقرات-حماس-1082994171.html
الجيش الإسرائيلي: مستمرون في الحرب البرية في عمق غزة للوصول إلى "مقرات" حماس
الجيش الإسرائيلي: مستمرون في الحرب البرية في عمق غزة للوصول إلى "مقرات" حماس
أكد دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته العسكرية مستمرة في العملية البرية في عمق قطاع غزة. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T18:28+0000
2023-11-09T18:28+0000
2023-11-09T18:28+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
حركة حماس
الأخبار
العالم العربي
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن هاغاري، أن الأدوات الإسرائيلية فعالة بنسبة 90 % وأن الجيش سيعمق من حربه البرية في قلب قطاع غزة.وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن القوات العسكرية مستمرة في حربها البرية داخل غزة للوصول إلى ما أسماه بـ"معاقل" أو "مقرات" حركة "حماس".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار إنساني لأربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة، وهو ما صرح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وقال كيربي: "نحن نفهم أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات في شمال غزة يوميا"، مضيفا: "قال لنا الإسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة وأنها ستبدأ اعتبارا من الليلة".ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة حتى إطلاق سراح "الرهائن الإسرائيليين".وأضاف: "تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، مثلما فعل بالأمس 50 ألف من سكان غزة".يستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-برتبة-رائد-خلال-الحرب-البرية-في-غزة-1082991846.html
https://sputnikarabic.ae/20231109/بشأن-وقف-إطلاق-النار-الإنساني-إعلام-استراحة-تكتيكية-لنقل-الفلسطينيين-من-شمال-غزة-إلى-جنوبها-1082993545.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي: مستمرون في الحرب البرية في عمق غزة للوصول إلى "مقرات" حماس
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أكد دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته العسكرية مستمرة في العملية البرية في عمق قطاع غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن هاغاري، أن الأدوات الإسرائيلية فعالة بنسبة 90 % وأن الجيش سيعمق من حربه البرية في قلب قطاع غزة.
وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن القوات العسكرية مستمرة في حربها البرية
داخل غزة للوصول إلى ما أسماه بـ"معاقل" أو "مقرات" حركة "حماس".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض
أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار إنساني لأربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة، وهو ما صرح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، وفق وكالة
"أسوشيتد برس"، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وقال كيربي: "نحن نفهم أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات في شمال غزة يوميا"، مضيفا: "قال لنا الإسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة وأنها ستبدأ اعتبارا من الليلة".
ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة حتى إطلاق سراح "الرهائن الإسرائيليين".
وقال مكتب نتنياهو: "القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن".
وأضاف: "تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، مثلما فعل بالأمس 50 ألف من سكان غزة".
يستمر التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية
"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.