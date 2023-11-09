https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحييد-قائد-وحدة-الصواريخ-المضادة-للدبابات-التابعة-لـحماس-1082974256.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لـ"حماس"

الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لـ"حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قتل في قصف جوي قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T10:42+0000

2023-11-09T10:42+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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سبوتنيك. وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بناء على معلومات المخابرات الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلي، استهدفت طائرة مقاتلة تابعة للجيش إبراهيم أبو مغصيب، رئيس وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لحماس في لواء المعسكرات المركزية، ما أدى لمقتله".وتابع البيان أن "مغصيب كان مسؤولا عن توجيه وتنفيذ العديد من العمليات، من بينها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات موجهة نحو المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".في السياق ذاته، قصفت قوات البحرية الإسرائيلية، مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحركة "حماس"، تستخدم لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي، في قطاع غزة، كجزء من المساعدة للقوات البرية.في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن طائرات سلاح الجو في قواته، قصفت مئات الأهداف داخل قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، أنه خاض اشتباكات دامت، لمدة 10 ساعات، مع مقاتلين ينتمون لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى جانب معركة أخرى وقعت "وجهًا لوجه" مع جنود إسرائيليين، حسبما نقلت قناة "الشرق".ووفقًا للبيان الإسرائيلي، "جرت المعركة في معقل عسكري تابع لحركة حماس غربي جباليا شمالي القطاع"، وأشار الجيش إلى أن قوات لواء "ناحال" تمكنت من السيطرة على الموقع وقضت على المقاتلين الفلسطينيين، وضبطت موادا عملياتية مهمة وكشفت عن شبكة من الأنفاق تؤدي إلى منطقة جغرافية واسعة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الخميس، مقتل عسكري وإصابة 5 آخرين من قواته، بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة، يوم أمس الأربعاء.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد قطاع غزة، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

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