https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-طبية-وتعليمية-روسية-للمدنيين-شرقي-سوريا-1082982083.html
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وتعليمية روسية للمدنيين شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وتعليمية روسية للمدنيين شرقي سوريا
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بتقديم القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، مساعدات غذائية وطبية لعدد كبير من المدنيين في... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T13:11+0000
2023-11-09T13:11+0000
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وأوضح المراسل أن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قدمت، عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، قرطاسية لطلاب مدرسة قرية ملوك سراي في ريف القامشلي الغربي بمحافظة الحسكة.وبيّن المشرف على عمليات التوزيع من القوات الروسية المقدم فيكتور في تصريح لــ "سبوتنيك": أنه تم توزيع قرطاسية تعليمية لــ 63 طالب وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي بريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية ،تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة.وأشار المقدم فيكتر إلى أن الهدف من عمليات التوزيع الروسية دعم المواطنين في محافظة الحسكة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الحصار المفروض على الشعب السوري.وعبر عدد من سكان قريتي (العويجة) و(ملوك سراي) عن شكرهم لروسيا الاتحادية على هذه اللفتة الإنسانية، معتبرين أنها تعبر عن علاقات وطيدة طيبة تجمع الشعبين السوري والروسي عبر تاريخهما الطويل في مواجهة الغطرسة الغربية.وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي وزع مساعدات إغاثية وفحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة خلال السنوات والأشهر الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20231109/ليبيا-الدبيبة-يخصص-50-مليون-دولار-مساعدات-إنسانية-لأهالي-قطاع-غزة-1082980855.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وتعليمية روسية للمدنيين شرقي سوريا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بتقديم القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، مساعدات غذائية وطبية لعدد كبير من المدنيين في قرى ومدارس بريف المحافظة، إضافة إلى قرطاسية لطلاب وتلاميذ مدرسة حكومية.
وأوضح المراسل أن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قدمت، عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، قرطاسية لطلاب مدرسة قرية ملوك سراي في ريف القامشلي الغربي بمحافظة الحسكة.
وبيّن المشرف على عمليات التوزيع من القوات الروسية المقدم فيكتور في تصريح لــ "سبوتنيك": أنه تم توزيع قرطاسية تعليمية لــ 63 طالب وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي بريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية ،تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة.
وكانت القوات الروسية المتواجدة بالقامشلي، وزعت أيضاً ،يوم أمس الأربعاء، 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة بريف القامشلي الجنوبي.
وأشار المقدم فيكتر إلى أن الهدف من عمليات التوزيع الروسية دعم المواطنين في محافظة الحسكة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الحصار المفروض على الشعب السوري.
وتابع الضابط الروسي: تم توزيع 300 سلة غذائية وقدمت خدمات طبية مجانية للأطفال والنساء والمسنين في قرية العويجة الواقعة في ريف القامشلي الجنوبي.
وعبر عدد من سكان قريتي (العويجة) و(ملوك سراي) عن شكرهم لروسيا الاتحادية على هذه اللفتة الإنسانية، معتبرين أنها تعبر عن علاقات وطيدة طيبة تجمع الشعبين السوري والروسي عبر تاريخهما الطويل في مواجهة الغطرسة الغربية.
وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي وزع مساعدات إغاثية وفحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة خلال السنوات والأشهر الماضية.