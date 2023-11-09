https://sputnikarabic.ae/20231109/الرئيس-الإيراني-يصف-الدول-الداعمة-لإسرائيل-بـأسوأ-الكائنات-على-الكرة-الأرضية-1082977801.html
الرئيس الإيراني يصف الدول الداعمة لإسرائيل بـ"أسوأ الكائنات على الكرة الأرضية"
الرئيس الإيراني يصف الدول الداعمة لإسرائيل بـ"أسوأ الكائنات على الكرة الأرضية"
صرّح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن "دعم فلسطين وسكان قطاع غزة، تحوّل إلى معيار لشرف البلدان". 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T11:54+0000
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وأوضح رئيسي أن "الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي، تعد أسوأ الكائنات الموجودة على الكرة الأرضية، التي تفتقر إلى الشرف"، متابعا: "نتائج استمرار قتل الفلسطينيين والجرائم المروعة بحقهم سوف لن تقتصر على منطقتنا".وأكد الرئيس الإيراني أن "مجلس الأمن الدولي أثبت أنه عاجز وفشل في أداء مهامه"، مشيرا إلى أن "ما يحصل في فلسطين أكبر عملية إبادة جماعية، خلال العقود الأخيرة".وحذّر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من اليوم الخميس، من أن "وقت استمرار جرائم تل أبيب في قطاع غزة، ينفد بسرعة"، مؤكدا أنه "لا شك أن المستقبل لفلسطين".ورأى عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الفائدة الوحيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي أنه جعل أسس الكيان الإسرائيلي، أكثر اهتزازا، وأظهر الوجه الإجرامي العنيف والعدواني للنظام الصهيوني في مذبحة النساء والأطفال في غزة، بشكل واضح".ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/إيران-تبعث-برسالة-إلى-16-مقررا-أمميا-بشأن-الجرائم-الإسرائيلية-في-قطاع-غزة-1082935409.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم
الرئيس الإيراني يصف الدول الداعمة لإسرائيل بـ"أسوأ الكائنات على الكرة الأرضية"
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صرّح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن "دعم فلسطين وسكان قطاع غزة، تحوّل إلى معيار لشرف البلدان".
وأوضح رئيسي أن "الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي، تعد أسوأ الكائنات الموجودة على الكرة الأرضية، التي تفتقر إلى الشرف"، متابعا: "نتائج استمرار قتل الفلسطينيين والجرائم المروعة بحقهم سوف لن تقتصر على منطقتنا".
وأكد الرئيس الإيراني أن "مجلس الأمن الدولي أثبت أنه عاجز وفشل في أداء مهامه"، مشيرا إلى أن "ما يحصل في فلسطين أكبر عملية إبادة جماعية، خلال العقود الأخيرة".
وحذّر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من اليوم الخميس، من أن "وقت استمرار جرائم تل أبيب في قطاع غزة، ينفد بسرعة
"، مؤكدا أنه "لا شك أن المستقبل لفلسطين".
ورأى عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الفائدة الوحيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي أنه جعل أسس الكيان الإسرائيلي، أكثر اهتزازا، وأظهر الوجه الإجرامي العنيف والعدواني للنظام الصهيوني في مذبحة النساء والأطفال في غزة، بشكل واضح".
ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.