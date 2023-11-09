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الشرطة الإسرائيلية تعاقب ضابطا فر من هجوم مراهق فلسطيني بسكين
الشرطة الإسرائيلية تعاقب ضابطا فر من هجوم مراهق فلسطيني بسكين
أفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان، اليوم الخميس، بمعاقبة أحد ضباطها بعد أن فرّ من موقعه عند تعرض جندية في حرس الحدود للطعن في القدس الشرقية، يوم الإثنين الماضي. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T13:41+0000
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وأوضحت الشرطة في بيانها، أن الضابط، الذي لم تذكر اسمه، "ترك موقعه وتصرف بشكل مخالف تماما للأوامر والتعليمات وقت الهجوم".وتعرضت لوبين للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العامود على يد مراهق فلسطيني يبلغ 16 عاما، الذي تمت تصفيته بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.وجاء في بيان الشرطة، يوم الإثنين الماضي: "هجم إرهابي مسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وقام بطعن جندية إسرائيلية، حيث قام حرس الحدود بإطلاق النار على الفور وتصفيته"، موضحة أن "منفذ عملية الطعن شاب يبلغ من العمر 16 عاما، وهو من حي العيساوية في القدس الشرقية".
https://sputnikarabic.ae/20231109/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-غزة-أصبحت-اليوم-مقبرة-لسياسات-أمريكا-وإسرائيل-1082982529.html
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اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الشرطة الإسرائيلية تعاقب ضابطا فر من هجوم مراهق فلسطيني بسكين

13:41 GMT 09.11.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI قوات الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على المتظاهرين الفلسطينيين في حاجز قلنديا بالقرب من مدينة رام الله، الصفة الغربية، فلسطين، 19 يوليو/ تموز 2017
قوات الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على المتظاهرين الفلسطينيين في حاجز قلنديا بالقرب من مدينة رام الله، الصفة الغربية، فلسطين، 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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أفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان، اليوم الخميس، بمعاقبة أحد ضباطها بعد أن فرّ من موقعه عند تعرض جندية في حرس الحدود للطعن في القدس الشرقية، يوم الإثنين الماضي.
وأوضحت الشرطة في بيانها، أن الضابط، الذي لم تذكر اسمه، "ترك موقعه وتصرف بشكل مخالف تماما للأوامر والتعليمات وقت الهجوم".
وأوضح البيان: "بنتيجة التحقيق تم الكشف عن وجود فشل تأديبي وتشغيلي خطير، في الظروف المحيطة بمقتل الجندية روز إليشيفا لوبين ذات الـ20 عاما، والتي تخدم في حرس الحدود، وعليه تم نقل الضابط".
وتعرضت لوبين للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العامود على يد مراهق فلسطيني يبلغ 16 عاما، الذي تمت تصفيته بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.
القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
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وأعلنت السلطات الإسرائيلية بحسب صحيفة "تايمز أو إسرائيل" أن المجندة تم دفنها، يوم الخميس، في مقبرة بالقدس بعد أن أُعلنت وفاتها متأثرة بالجراح الناتجة عن الطعن.

وجاء في بيان الشرطة، يوم الإثنين الماضي: "هجم إرهابي مسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وقام بطعن جندية إسرائيلية، حيث قام حرس الحدود بإطلاق النار على الفور وتصفيته"، موضحة أن "منفذ عملية الطعن شاب يبلغ من العمر 16 عاما، وهو من حي العيساوية في القدس الشرقية".
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