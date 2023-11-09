https://sputnikarabic.ae/20231109/الصحة-المصرية-تكشف-لـسبوتنيك-عدد-المصابين-الذين-يستقبلهم-معبر-رفح-بشكل-يومي-1082984532.html

الصحة المصرية تكشف لـ"سبوتنيك" عدد المصابين الذين يستقبلهم معبر رفح بشكل يومي

الصحة المصرية تكشف لـ"سبوتنيك" عدد المصابين الذين يستقبلهم معبر رفح بشكل يومي

قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إن استقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية متواصل. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T13:51+0000

2023-11-09T13:51+0000

2023-11-09T13:51+0000

حصري

مصر

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن المستشفيات المصرية تستقبل من 40 إلى 50 حالة يوميا، في الأيام التي تنتظم فيها عمليات الدخول باتجاه مصر.وأوضح المتحدث باسم الصحة المصرية، أن العديد من العمليات الجراحية أجريت في المستشفيات المصرية على مدار الأيام الماضية، منها كسور العظام وانفجار الأعضاء، وعمليات أخرى تتم على مدار الساعة.وأكد عبد الغفار استمرار عمل معبر رفح في استقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة.واستنكرت مصر، اليوم الخميس، "الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية".وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر إنساني حول غزة، في باريس، إن "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتعدى مفهوم الدفاع عن النفس"، منددا بما وصفه بـ"اهتزاز في الضمير العالمي".وجدد شكري رفض بلاده لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن "أعداد النازحين من غزة وصلت لثلث سكانها وهي مخالفة للقانون الإنساني".ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.يذكر أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسبب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين.وتجاوز عدد الأطفال الذين قتلهم القصف حتى الآن أكثر من 4 آلاف و300 طفل، بينما يوجد 1350 طفلا في عداد المفقودين.

https://sputnikarabic.ae/20231101/الصحة-المصرية-لـسبوتنيك-قادرون-على-استيعاب-أعداد-كبيرة-من-مصابي-غزة-1082703996.html

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