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القوات الروسية تحيد مئات الجنود وعشرات المدرعات الأوكرانية في دونيتسك - عاجل
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/القوات-الروسية-تحيد-مئات-الجنود-وعشرات-المدرعات-الأوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1082977444.html
القوات الروسية تحيد مئات الجنود وعشرات المدرعات الأوكرانية في دونيتسك - عاجل
القوات الروسية تحيد مئات الجنود وعشرات المدرعات الأوكرانية في دونيتسك - عاجل
أعلنت وزار الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن قوات الطيران والمدفعية قامت بتدمير عشرات المدرعات والآليات الأوكرانية وحيّدت مئات الجنود في عدة محاور من... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T11:47+0000
2023-11-09T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأكّدت الدفاع على أنه تم صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك وخسائر العدو بلغت نحو 25 عسكريا. موضحة أنه تم إحباط أنشطة مجموعتين تخريبيتين والقضاء على نحو 130 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي على محور جنوب دونيتسك.وأشارت الدفاع إلى أن وحدات مجموعة "الغرب" الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 30 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيمكوفكا وسينكوفكا، في خاركوف.وأوضحت الدفاع أن خسائر القوات الأوكرانية تبلغ نحو 330 عسكرياً بين قتيل وجريح خلال اليوم الماضي على محور دونيتسك، بلإضافة القضاء على نحو 75 عسكريًا أوكرانيا على محور خيرسون.بينما بلغت خسائر كييف خلال اليوم الماضي على محور كراسني ليمان، 160 عسكريا بين قتيل وجريح و3 دبابات.
https://sputnikarabic.ae/20231109/إعلام-غربي-ينقل-سخط-الجنود-الأوكرانيين-على-سياسات-زيلينسكي-1082977278.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحيد مئات الجنود وعشرات المدرعات الأوكرانية في دونيتسك - عاجل

11:47 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 09.11.2023)
© Photoلانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية
لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Photo
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يتبع
أعلنت وزار الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن قوات الطيران والمدفعية قامت بتدمير عشرات المدرعات والآليات الأوكرانية وحيّدت مئات الجنود في عدة محاور من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكّدت الدفاع على أنه تم صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك وخسائر العدو بلغت نحو 25 عسكريا. موضحة أنه تم إحباط أنشطة مجموعتين تخريبيتين والقضاء على نحو 130 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي على محور جنوب دونيتسك.
وأشارت الدفاع إلى أن وحدات مجموعة "الغرب" الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 30 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيمكوفكا وسينكوفكا، في خاركوف.
وأشارت الدفاع إلى أنه تم إحباط هجمتين للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 75 عسكريًا للعدو على محور زابوروجيه.
الجيش الأوكراني بالقرب من قرية أندرييفسكويه بالقرب من مدينة سلافيانسك، منطقة دونيتسك، حيث اعترض السكان المحليون قافلة من ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، 2 مايو 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي ينقل سخط الجنود الأوكرانيين على سياسات زيلينسكي
11:46 GMT
وأوضحت الدفاع أن خسائر القوات الأوكرانية تبلغ نحو 330 عسكرياً بين قتيل وجريح خلال اليوم الماضي على محور دونيتسك، بلإضافة القضاء على نحو 75 عسكريًا أوكرانيا على محور خيرسون.
بينما بلغت خسائر كييف خلال اليوم الماضي على محور كراسني ليمان، 160 عسكريا بين قتيل وجريح و3 دبابات.
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