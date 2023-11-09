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الدفاع الروسية: تحييد نحو 145 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
الدفاع الروسية: تحييد نحو 145 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، أن القوات الروسية حيدت نحو 145 عسكريًا أوكرانيا، ودمرت شاحنة ومحطتين للحرب... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T02:16+0000
2023-11-09T02:47+0000
القوات الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في تصريح لـ "سبوتنيك": "شن الطيران العملياتي التكتيكي، والطيران الحربي، والقوات الصاروخية والمدفعية ضربات على المواقع التي تتمركز فيها القوى البشرية ومعدات وحدات لواء الإنزال الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 58 ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي وأوروزاينوي وبريوتنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف تشيخوف أن "خسائر العدو على هذا المحور بلغت محطتين للحرب الإلكترونية، ونحو 145 مقاتلا، ومركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار تشيخوف إلى أن القوات الروسية تمكنت من إحباط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، تكبد العدو خلالها خسائر في العتاد والقوات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231108/المدفعية-الروسية-تحبط-4-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1082927420.html
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القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الروسية: تحييد نحو 145 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك

02:16 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 02:47 GMT 09.11.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، أن القوات الروسية حيدت نحو 145 عسكريًا أوكرانيا، ودمرت شاحنة ومحطتين للحرب الإلكترونية على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في تصريح لـ "سبوتنيك": "شن الطيران العملياتي التكتيكي، والطيران الحربي، والقوات الصاروخية والمدفعية ضربات على المواقع التي تتمركز فيها القوى البشرية ومعدات وحدات لواء الإنزال الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 58 ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي وأوروزاينوي وبريوتنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أمس, 03:08 GMT
وأضاف تشيخوف أن "خسائر العدو على هذا المحور بلغت محطتين للحرب الإلكترونية، ونحو 145 مقاتلا، ومركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار تشيخوف إلى أن القوات الروسية تمكنت من إحباط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، تكبد العدو خلالها خسائر في العتاد والقوات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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