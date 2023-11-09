عربي
"حماس" تدعو كل من يستطيع حمل السلاح في الضفة الغربية للاشتباك مع الجيش الإسرائيلي - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231109/المالية-الفلسطينية-ترفض-رسميا-تسلم-أموال-الضرائب-من-إسرائيل-1082981319.html
المالية الفلسطينية ترفض رسميا تسلم أموال الضرائب من إسرائيل
المالية الفلسطينية ترفض رسميا تسلم أموال الضرائب من إسرائيل
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها رفضت تسلم حوالة "المقاصة"، وهي عائدات الضرائب الفلسطينية، بسبب اقتطاع إسرائيل مبالغ بدعوى أنها توازي مدفوعات... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T12:55+0000
2023-11-09T12:55+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082760816_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_adf8d53ad798c5d3ca2fd40df117eac2.jpg
ونقلت وكالة "وفا" عن وزارة المالية الفلسطينية بيانا قالت فيه إن "إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيكل وخصمتها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".واستنكر بيان المالية الفلسطينية قرار إسرائيل واصفة إياه بـ "الخطوة العدوانية وغير الإنسانية وغير القانونية" لذلك فقد اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية قرارا بعدم استلام حوالة المقاصة وردها.وأوضحت الوزارة أن أموال المقاصة تشكل مصدرا أساسيا لسداد رواتب الموظفين الشهرية، مشيرة إلى أنه "بكل أسف سيطرأ تأخير على سداد رواتب شهر أكتوبر"، وأكدت الوزارة أنها "ستُعلم الجمهور بأي تطورات بهذا الخصوص أولا بأول".وكانت إسرائيل قد شهدت مؤخرا تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية بشأن تحويل جزء من إيرادات الضرائب المجمعة من الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.ودل هذا الخلاف بحالة من التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في حربها ضد قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".يذكر أن اتفاقات السلام المؤقتة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية تنص على تكليف وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، ومن ثم تحولها بصفة شهرية إلى السلطة الفلسطينية، التي تمتلك حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20231109/مؤسس-في-حملة-مقاطعة-المنتجات-الإسرائيلية-في-مصر-اقتصاد-إسرائيل-تأثر-وسينهار-بعد-الحرب-صور-1082978054.html
https://sputnikarabic.ae/20231109/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يجب-وقف-الحرب-على-غزة-فورا-وكل-ساعة-يقتل-6-أطفال-و7-نساء-1082976121.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082760816_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f880eb99115b2598d0b2c0c8ee50f4e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

المالية الفلسطينية ترفض رسميا تسلم أموال الضرائب من إسرائيل

12:55 GMT 09.11.2023
© Sputnik . Wasel Hmeidaمتظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال "مجازر إسرائيل في غزة
متظاهرون بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ينددون بالصمت الدولي حيال مجازر إسرائيل في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik . Wasel Hmeida
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها رفضت تسلم حوالة "المقاصة"، وهي عائدات الضرائب الفلسطينية، بسبب اقتطاع إسرائيل مبالغ بدعوى أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، الأمر الذي سيتسبب في تأخير صرف رواتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
ونقلت وكالة "وفا" عن وزارة المالية الفلسطينية بيانا قالت فيه إن "إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيكل وخصمتها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".
حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتأثيرها على اقتصاد إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
مؤسس في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في مصر: اقتصاد إسرائيل تأثر وسينهار بعد الحرب... صور
12:44 GMT
واستنكر بيان المالية الفلسطينية قرار إسرائيل واصفة إياه بـ "الخطوة العدوانية وغير الإنسانية وغير القانونية" لذلك فقد اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية قرارا بعدم استلام حوالة المقاصة وردها.
وأوضحت الوزارة أن أموال المقاصة تشكل مصدرا أساسيا لسداد رواتب الموظفين الشهرية، مشيرة إلى أنه "بكل أسف سيطرأ تأخير على سداد رواتب شهر أكتوبر"، وأكدت الوزارة أنها "ستُعلم الجمهور بأي تطورات بهذا الخصوص أولا بأول".
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب وقف الحرب على غزة فورا وكل ساعة يقتل 6 أطفال و7 نساء
11:31 GMT
وكانت إسرائيل قد شهدت مؤخرا تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية بشأن تحويل جزء من إيرادات الضرائب المجمعة من الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.
ودل هذا الخلاف بحالة من التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في حربها ضد قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".
يذكر أن اتفاقات السلام المؤقتة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية تنص على تكليف وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، ومن ثم تحولها بصفة شهرية إلى السلطة الفلسطينية، التي تمتلك حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:42 GMTОгонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديوأمس, 22:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:17 GMTОгонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديوأمس, 09:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала