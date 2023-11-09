https://sputnikarabic.ae/20231109/المالية-الفلسطينية-ترفض-رسميا-تسلم-أموال-الضرائب-من-إسرائيل-1082981319.html

المالية الفلسطينية ترفض رسميا تسلم أموال الضرائب من إسرائيل

المالية الفلسطينية ترفض رسميا تسلم أموال الضرائب من إسرائيل

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها رفضت تسلم حوالة "المقاصة"، وهي عائدات الضرائب الفلسطينية، بسبب اقتطاع إسرائيل مبالغ بدعوى أنها توازي مدفوعات... 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T12:55+0000

2023-11-09T12:55+0000

2023-11-09T12:55+0000

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ونقلت وكالة "وفا" عن وزارة المالية الفلسطينية بيانا قالت فيه إن "إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيكل وخصمتها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".واستنكر بيان المالية الفلسطينية قرار إسرائيل واصفة إياه بـ "الخطوة العدوانية وغير الإنسانية وغير القانونية" لذلك فقد اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية قرارا بعدم استلام حوالة المقاصة وردها.وأوضحت الوزارة أن أموال المقاصة تشكل مصدرا أساسيا لسداد رواتب الموظفين الشهرية، مشيرة إلى أنه "بكل أسف سيطرأ تأخير على سداد رواتب شهر أكتوبر"، وأكدت الوزارة أنها "ستُعلم الجمهور بأي تطورات بهذا الخصوص أولا بأول".وكانت إسرائيل قد شهدت مؤخرا تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية بشأن تحويل جزء من إيرادات الضرائب المجمعة من الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.ودل هذا الخلاف بحالة من التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في حربها ضد قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".يذكر أن اتفاقات السلام المؤقتة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية تنص على تكليف وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، ومن ثم تحولها بصفة شهرية إلى السلطة الفلسطينية، التي تمتلك حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية.

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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل