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القوات الروسية تحيد مئات الجنود وعشرات المدرعات الأوكرانية في دونيتسك - عاجل
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/المضادات-الجوية-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ--29-و7-صواريخ-هيمارس--عاجل-1082976419.html
المضادات الجوية الروسية تسقط مقاتلة "ميغ- 29" و7 صواريخ "هيمارس"
المضادات الجوية الروسية تسقط مقاتلة "ميغ- 29" و7 صواريخ "هيمارس"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي الروسي لمقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29" قرية كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T11:26+0000
2023-11-09T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة في بيان لها على "تلغرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم اعتراض سبعة صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع".وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية شمال مدينة نوفوبروكوبوفكا في مقاطعة زابوروجيه.كما دمر الجيش الروسي نقاط تجمع القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الإقليمي 117 واللواء الميكانيكي 118 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وفي اتجاه خيرسون، أصيب أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية بالنيران في جزيرتي ملكي وأليشكينسكي.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 38 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة على خطوط الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20231109/القوات-الروسية-تحيد-مئات-الجنود-وعشرات-المدرعات-الأوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1082977444.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المضادات الجوية الروسية تسقط مقاتلة "ميغ- 29" و7 صواريخ "هيمارس"

11:26 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 11:53 GMT 09.11.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-350 فيتياز" المضادة للطائرات
منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي الروسي لمقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29" قرية كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت الوزارة في بيان لها على "تلغرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم اعتراض سبعة صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع".
وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية شمال مدينة نوفوبروكوبوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
كما دمر الجيش الروسي نقاط تجمع القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الإقليمي 117 واللواء الميكانيكي 118 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد مئات الجنود وعشرات المدرعات الأوكرانية في دونيتسك - عاجل
11:47 GMT
تم تحييد ما يصل إلى 75 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة.
وفي اتجاه خيرسون، أصيب أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية بالنيران في جزيرتي ملكي وأليشكينسكي.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 75 عسكريا وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "ميستا- بي".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 38 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة على خطوط الجبهة.
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