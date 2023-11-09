https://sputnikarabic.ae/20231109/المضادات-الجوية-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ--29-و7-صواريخ-هيمارس--عاجل-1082976419.html
المضادات الجوية الروسية تسقط مقاتلة "ميغ- 29" و7 صواريخ "هيمارس"
المضادات الجوية الروسية تسقط مقاتلة "ميغ- 29" و7 صواريخ "هيمارس"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي الروسي لمقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29" قرية كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T11:26+0000
2023-11-09T11:26+0000
2023-11-09T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة في بيان لها على "تلغرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم اعتراض سبعة صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع".وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية شمال مدينة نوفوبروكوبوفكا في مقاطعة زابوروجيه.كما دمر الجيش الروسي نقاط تجمع القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الإقليمي 117 واللواء الميكانيكي 118 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وفي اتجاه خيرسون، أصيب أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية بالنيران في جزيرتي ملكي وأليشكينسكي.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 38 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة على خطوط الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20231109/القوات-الروسية-تحيد-مئات-الجنود-وعشرات-المدرعات-الأوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1082977444.html
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روسيا, رصد عسكري
المضادات الجوية الروسية تسقط مقاتلة "ميغ- 29" و7 صواريخ "هيمارس"
11:26 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 11:53 GMT 09.11.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي الروسي لمقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ- 29" قرية كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت الوزارة في بيان لها على "تلغرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كوبتيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم اعتراض سبعة صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع".
وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية شمال مدينة نوفوبروكوبوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
كما دمر الجيش الروسي نقاط تجمع القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الإقليمي 117 واللواء الميكانيكي 118 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
تم تحييد ما يصل إلى 75 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة.
وفي اتجاه خيرسون، أصيب أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية بالنيران في جزيرتي ملكي وأليشكينسكي.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 75 عسكريا وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "ميستا- بي".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 38 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة على خطوط الجبهة.