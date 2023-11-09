https://sputnikarabic.ae/20231109/الناتو-يعلن-عجزه-عن-تلبية-متطلبات-أوكرانيا-العسكرية--1082985978.html
الناتو يعلن عجزه عن تلبية متطلبات أوكرانيا العسكرية
الناتو يعلن عجزه عن تلبية متطلبات أوكرانيا العسكرية
أعلن نائب الأمين العام لحلف "الناتو"، ميرسيا جيوانا، اليوم الخميس، أن الحلف سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا، على الرغم من أنه لا يمتلك القدرة الإنتاجية الكافية... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T14:21+0000
2023-11-09T14:21+0000
2023-11-09T14:53+0000
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وقال جيوانا في مؤتمر صحفي له خلال زيارة العمل إلى العاصمة الرومانية بوخارست: "زعماؤنا في العالم الأوروبي الأطلسي وشركاؤنا العالميون يواصلون دعم أوكرانيا، ولكن ليس لدينا حتى الآن القدرة الإنتاجية الكافية لمساعدة أوكرانيا في المنطقة بالحجم الذي تطلبه".وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن جارة أوكرانيا (سلوفاكيا)، تعتبر أحد أقوى مؤيدي كييف، وأحد أهدم الداعمين العسكريين لها.ويوم أمس الأربعاء، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن الحكومة السلوفاكية لن تقوم بعد الآن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة من مستودعاتها.
https://sputnikarabic.ae/20231109/مطر-الطائرات-الخريفي-يصبح-كابوسا-على-القوات-الأوكرانية-1082979431.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
الناتو يعلن عجزه عن تلبية متطلبات أوكرانيا العسكرية
14:21 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 14:53 GMT 09.11.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب الأمين العام لحلف "الناتو"، ميرسيا جيوانا، اليوم الخميس، أن الحلف سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا، على الرغم من أنه لا يمتلك القدرة الإنتاجية الكافية لمساعدة كييف بالحجم والوتيرة التي تطلبها.
وقال جيوانا في مؤتمر صحفي له خلال زيارة العمل إلى العاصمة الرومانية بوخارست: "زعماؤنا في العالم الأوروبي الأطلسي وشركاؤنا العالميون يواصلون دعم أوكرانيا، ولكن ليس لدينا حتى الآن القدرة الإنتاجية الكافية لمساعدة أوكرانيا في المنطقة بالحجم الذي تطلبه".
ووفقا له، فإن مصير أوكرانيا مهم ليس فقط بالنسبة لكييف وأوروبا، بل يعتمد عليه "كيف سيبدو العالم كله"، وشدد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أنه في السياق الأمني الحالي، فإن الحلف "لا يستطيع تحمل ترف" تجاهل مشكلة أوكرانيا.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن إلغاء سلوفاكيا حزمة عسكرية بقيمة 40 مليون يورو، مؤشر واضح على نفاد صبر أعضاء "الناتو" بشأن الاستمرار في تسليح النظام الأوكراني ودعمه.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن جارة أوكرانيا (سلوفاكيا)، تعتبر أحد أقوى مؤيدي كييف، وأحد أهدم الداعمين العسكريين لها.
ويوم أمس الأربعاء، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأن الحكومة السلوفاكية لن تقوم بعد الآن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة من مستودعاتها.