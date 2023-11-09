الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في جنين شديد الخطورة والجيش الإسرائيلي يهاجم المدينة
12:43 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 09.11.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مهاجمته مخيم مدينة جنين، ومواجهته لمقاومين فلسطينيين في المدينة.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أغار في وقت سابق من اليوم على مواقع وأهداف في مدينة جنين بالضفة الغربية، وتبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.
צה"ל פועל בג'נין: כלי טיס חיסל חוליה חמושה שירתה לעבר הכוחות— ישראל היום (@IsraelHayomHeb) November 9, 2023
ويأتي هذا في وقت أوضح فيه مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الوضع في جنين شديد الخطورة وأعداد الشهداء في ارتفاع مستمر".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد حذرت، اليوم الخميس، من "الحملات الدعائية التحريضية التي تمارسها إسرائيل على نطاق واسع لشيطنة الفلسطيني أينما كان، بشتى الوسائل والأساليب والمفاهيم والتشبيهات المنتقاة من محطات ظلامية من التاريخ البشري".
#عاجل| مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية: الوضع في جنين شديد الخطورة وأعداد الشهداء في ارتفاع مستمر #من_غزة_هنا_القاهرة#تضامنا_مع_فلسطين#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/KTq81sN0rb— AlQahera News (@Alqaheranewstv) November 9, 2023
وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه السياسة الممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عاماً لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديمغرافي والسياسي"، مؤكدة أن الهجوم على غزة يتزامن مع تهجير صامت في الضفة الغربية.
واتهم البيان إسرائيل "باستغلال دعم عدد من الدول المتنفذة في العالم كغطاء لتنفيذ هذه المخططات وتسريع وتيرتها على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "الاحتلال يرتكب جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وحملت الخارجية الفسطينية، "الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين، والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم، محذرة من تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة تصعب السيطرة عليها".
ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.