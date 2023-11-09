https://sputnikarabic.ae/20231109/باحثون-يتوصلون-لتفاصيل-أقدم-حرب-أوروبية---1082971986.html

باحثون يتوصلون لتفاصيل أقدم حرب أوروبية

باحثون يتوصلون لتفاصيل أقدم حرب أوروبية

عثر مجموعة من الباحثين في الآثار، بقيادة تيريزا فرانديز كريسبو، على بقايا هياكل عظمية قديمة، ومن موقع أنها تعود لدفن جماعي عمره أكثرمن 5000 عام في إسبانيا. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T09:28+0000

2023-11-09T09:28+0000

2023-11-09T09:28+0000

مجتمع

علوم

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082972134_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_46affcd66f97b18213d51832e0330141.jpg

وتكشف هذه الدراسة، المنشورة في مجلة "ساينس أليرت"، عن ارتفاع معدلات الإصابة، مع وجود نسبة عالية من الذكور المتأثرين بإصاباتهم، مما يشير إلى فترة طويلة من الصراع، ربما لعدة أشهر، ولا تزال أسباب الصراع غير مؤكدة، لكن الأسباب المحتملة قد تشمل التوترات بين المجموعات الثقافية خلال العصر الحجري.تكشف إعادة فحص أكثر من 300 عينة من بقايا الهياكل العظمية التي يبلغ عمرها 5000 عام، والتي تم اكتشافها في إسبانيا، أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الأفراد ربما وقعوا ضحية إحدى أقدم فترات الحرب المسجلة في أوروبا، والتي حدثت قبل أكثر من 1000 عام من الحروب المعروفة سابقًا.وجد الباحثون أن 23.1% من الأفراد تعرضوا لإصابات في الهيكل العظمي، و10.1% لديهم إصابات لم تلتئم، ووجدوا أيضًا أن 74.1% من الإصابات غير مُلتئمة و70.0% من الإصابات المُلتئمة حدثت لدى المراهقين أو الذكور البالغين، وهو معدل أعلى بكثير من الإناث، وهو فرق لم يُشاهد في مواقع الوفيات الجماعية الأوروبية الأخرى في العصر الحجري الحديث.ويشير معدل الإصابة الإجمالي، وارتفاع معدل الإصابة بين الذكور، والأضرار التي لحقت برؤوس السهام التي تمت ملاحظتها سابقًا، إلى أن العديد من الأفراد في موقع الدفن تعرضوا للعنف وربما كانوا ضحايا الصراع.يشير المعدل المرتفع نسبيًا للإصابات، إلى أن الصراع استمر لعدة أشهر، ووفقًا للمؤلفين، فإن أسباب الصراع غير واضحة، لكن يعتقدون ارتباط المعارك بعدة أسباب محتملة، بما في ذلك التوتر بين المجموعات الثقافية المختلفة في المنطقة خلال العصر الحجري الحديث المتأخر.

https://sputnikarabic.ae/20231108/ما-هي-اللغة-العربية-قصة-التطور-من-المنشأ-إلى-العالمية-1082949009.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات