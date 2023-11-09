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https://sputnikarabic.ae/20231109/بايدن-نتنياهو-يستغرق-وقتا-أطول-لتنفيذ-وقف-إطلاق-نار-في-غزة-فيديو-1082993708.html
بايدن: نتنياهو يستغرق وقتا أطول لتنفيذ وقف إطلاق نار في غزة.. فيديو
بايدن: نتنياهو يستغرق وقتا أطول لتنفيذ وقف إطلاق نار في غزة.. فيديو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستغرق وقتا أطول للموافقة على وقف إطلاق نار بقطاع غزة. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T17:55+0000
2023-11-09T17:55+0000
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ويعد ذلك أول انتقاد علني لنتنياهو من قبل بايدن منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي.وقال بايدن لدى سؤاله ما إن كان "محبطا" من نتنياهو لعدم إصغائه لطلبه بشأن وقف إطلاق النار: "إنه يستغرق وقتا أطول (مما ظننت)".وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، وهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "نحن نفهم أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات في شمال غزة يوميا".وأضاف: "قال لنا الإسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة وأنها ستبدأ اعتبارا من الليلة".وبعد ذلك بوقت قصير، قال نتنياهو في بيان لمكتبه: "القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن"، على ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وأضاف: "تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، مثلما فعل بالأمس 50 ألف من سكان غزة".وتابع البيان: "ندعو مرة أخرى السكان المدنيين في غزة إلى التوجه جنوبا".وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10569 من سكان غزة قتلوا حتى يوم أمس الأربعاء، نحو 40% منهم من الأطفال، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية.وأمس الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة يظهر أن هناك خطأ ما بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231109/نتنياهو-بعد-إعلان-البيت-الأبيض-القتال-مستمر-ولا-وقف-لإطلاق-النار-دون-إطلاق-سراح-الرهائن--1082991591.html
https://sputnikarabic.ae/20231109/حماس-تنفي-التوصل-إلى-اتفاق-هدنة-مع-إسرائيل-وتؤكد-أن-المحادثات-لا-تزال-مستمرة--1082992959.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن: نتنياهو يستغرق وقتا أطول لتنفيذ وقف إطلاق نار في غزة.. فيديو

17:55 GMT 09.11.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANمؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستغرق وقتا أطول للموافقة على وقف إطلاق نار بقطاع غزة.
ويعد ذلك أول انتقاد علني لنتنياهو من قبل بايدن منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي.
وقال بايدن لدى سؤاله ما إن كان "محبطا" من نتنياهو لعدم إصغائه لطلبه بشأن وقف إطلاق النار: "إنه يستغرق وقتا أطول (مما ظننت)".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، وهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "نحن نفهم أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات في شمال غزة يوميا".
وأضاف: "قال لنا الإسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة وأنها ستبدأ اعتبارا من الليلة".
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وبعد ذلك بوقت قصير، قال نتنياهو في بيان لمكتبه: "القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن"، على ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وأضاف: "تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، مثلما فعل بالأمس 50 ألف من سكان غزة".
وتابع البيان: "ندعو مرة أخرى السكان المدنيين في غزة إلى التوجه جنوبا".
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وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10569 من سكان غزة قتلوا حتى يوم أمس الأربعاء، نحو 40% منهم من الأطفال، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية.
وأمس الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة يظهر أن هناك خطأ ما بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
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