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https://sputnikarabic.ae/20231109/بسبب-نبوغه-الحكومة-المصرية-تقرر-نقل-طالب-من-الابتدائية-إلى-الجامعة-1082972696.html
بسبب نبوغه... الحكومة المصرية تقرر نقل طالب من "الابتدائية" إلى الجامعة
بسبب نبوغه... الحكومة المصرية تقرر نقل طالب من "الابتدائية" إلى الجامعة
قرر مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، إلحاق طالب يدرس في الصف السادس الابتدائي بكلية العلوم بجامعة دمياط، وذلك نظرا لنبوغه العلمي اللافت. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T09:32+0000
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وقال موقع "صدى البلد" إن الحكومة المصرية قررت أيضا تقديم منحة كاملة لأسرة الطالب يحيى عبد الناصر محمد، الطالب بالمرحلة الابتدائية بمدرسة اللغات الرسمية في دمياط، للالتحاق ببرنامج للنابغين في جامعة زويل، حيث ستتولى الدولة رعاية الطالب وأسرته خلال فترة الدراسة، بهدف تأمين جميع وسائل النجاح العلمي للطالب.وقال الموقع إن القرار يأتي في إطار تشجيع الدولة المصرية للطلاب المتميزين وتقديم الدعم الكامل لهم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز رعاية النابغين وتوفير الفرص العليا لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية.جاءت موافقة الحكومة بعد دراسة الالتماس مقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب المتفوقين، وبعدما أجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختبار قدرات دوليا للطفل "IQ Test"، تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل.كما خضع الطالب لاختبار المواد العلمية "STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة 4 ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحاً فائقاً يضعه بين أفضل 10% من المتقدمين لاختبارات القبول.واجتاز الطالب اختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية، إلى جانب اجتيازه المقابلة الشخصية بنجاح أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230819/مديرة-قسم-شمال-أفريقيا-في-جامعة-الصداقة-التعاون-المصري-الروسي-في-التعليم-يتنامى-والطب-في-المقدمة-1080240899.html
https://sputnikarabic.ae/20230213/روسيا-تفتتح-فرعا-للجامعة-الوطنية-للأبحاث-النووية-في-مصر-1073446184.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

بسبب نبوغه... الحكومة المصرية تقرر نقل طالب من "الابتدائية" إلى الجامعة

09:32 GMT 09.11.2023
© AFP 2023 / -اجتماع الحكومة المصرية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
اجتماع الحكومة المصرية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / -
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قرر مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، إلحاق طالب يدرس في الصف السادس الابتدائي بكلية العلوم بجامعة دمياط، وذلك نظرا لنبوغه العلمي اللافت.
وقال موقع "صدى البلد" إن الحكومة المصرية قررت أيضا تقديم منحة كاملة لأسرة الطالب يحيى عبد الناصر محمد، الطالب بالمرحلة الابتدائية بمدرسة اللغات الرسمية في دمياط، للالتحاق ببرنامج للنابغين في جامعة زويل، حيث ستتولى الدولة رعاية الطالب وأسرته خلال فترة الدراسة، بهدف تأمين جميع وسائل النجاح العلمي للطالب.
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وقال الموقع إن القرار يأتي في إطار تشجيع الدولة المصرية للطلاب المتميزين وتقديم الدعم الكامل لهم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز رعاية النابغين وتوفير الفرص العليا لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية.
جاءت موافقة الحكومة بعد دراسة الالتماس مقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب المتفوقين، وبعدما أجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختبار قدرات دوليا للطفل "IQ Test"، تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل.
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كما خضع الطالب لاختبار المواد العلمية "STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة 4 ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحاً فائقاً يضعه بين أفضل 10% من المتقدمين لاختبارات القبول.
واجتاز الطالب اختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية، إلى جانب اجتيازه المقابلة الشخصية بنجاح أيضا.
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