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"حماس" تدعو كل من يستطيع حمل السلاح في الضفة الغربية للاشتباك مع الجيش الإسرائيلي - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231109/بعد-رشقات-القسام-الصاروخية-دوي-صافرات-الإنذار-في-أشدود-ومستوطنات-غلاف-غزة-1082981749.html
بعد رشقات "القسام" الصاروخية.. دوي صافرات الإنذار في أشدود ومستوطنات غلاف غزة
بعد رشقات "القسام" الصاروخية.. دوي صافرات الإنذار في أشدود ومستوطنات غلاف غزة
سُمع دوي صافرات الإنذار في بلدة أشدود ومستوطنات غلاف غزة، اليوم الخميس. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T13:03+0000
2023-11-09T13:03+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة أشدود شمالي قطاع غزة، ومستوطنات غلاف غزة.ومن جهتها، أكدت كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أنها قامت بقصف مدينة أشدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الخميس، أنه قتل في قصف جوي قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بناء على معلومات المخابرات الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلي، استهدفت طائرة مقاتلة تابعة للجيش إبراهيم أبو مغصيب، رئيس وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لحماس في لواء المعسكرات المركزية، ما أدى لمقتله".وقصفت قوات البحرية الإسرائيلية، مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحركة "حماس"، تستخدم لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي، في قطاع غزة، كجزء من المساعدة للقوات البرية، فضلا عن قصف طائرات سلاح الجو مئات الأهداف داخل قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، أنه خاض اشتباكات دامت، لمدة 10 ساعات، مع مقاتلين ينتمون لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى جانب معركة أخرى وقعت "وجهًا لوجه" مع جنود إسرائيليين، حسبما نقلت قناة "الشرق".ووفقًا للبيان الإسرائيلي، "جرت المعركة في معقل عسكري تابع لحركة حماس غربي جباليا شمالي القطاع"، وأشار الجيش إلى أن قوات لواء "ناحال" تمكنت من السيطرة على الموقع وقضت على المقاتلين الفلسطينيين، وضبطت موادا عملياتية مهمة وكشفت عن شبكة من الأنفاق تؤدي إلى منطقة جغرافية واسعة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الخميس، مقتل عسكري وإصابة 5 آخرين من قواته، بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة، يوم أمس الأربعاء.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد قطاع غزة، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-يمهل-سكان-شمالي-غزة-6-ساعات-للنزوح-إلى-الجنوب-1082970997.html
https://sputnikarabic.ae/20231109/وزير-إسرائيلي-السلطة-الفلسطينية-لا-يمكنها-السيطرة-على-غزة-بعد-الحرب-1082978833.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

بعد رشقات "القسام" الصاروخية.. دوي صافرات الإنذار في أشدود ومستوطنات غلاف غزة

13:03 GMT 09.11.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayovالوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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سُمع دوي صافرات الإنذار في بلدة أشدود ومستوطنات غلاف غزة، اليوم الخميس.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة أشدود شمالي قطاع غزة، ومستوطنات غلاف غزة.
ومن جهتها، أكدت كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أنها قامت بقصف مدينة أشدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في غزة.
مواطنون من حاملي الجوازات الأجنبية، الجنسيات الأجنبية، في معبر رفح، قطاع غزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
الجيش الإسرائيلي يمهل سكان شمالي غزة 6 ساعات للنزوح إلى الجنوب
08:50 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الخميس، أنه قتل في قصف جوي قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بناء على معلومات المخابرات الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلي، استهدفت طائرة مقاتلة تابعة للجيش إبراهيم أبو مغصيب، رئيس وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لحماس في لواء المعسكرات المركزية، ما أدى لمقتله".
وقصفت قوات البحرية الإسرائيلية، مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحركة "حماس"، تستخدم لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي، في قطاع غزة، كجزء من المساعدة للقوات البرية، فضلا عن قصف طائرات سلاح الجو مئات الأهداف داخل قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، أنه خاض اشتباكات دامت، لمدة 10 ساعات، مع مقاتلين ينتمون لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى جانب معركة أخرى وقعت "وجهًا لوجه" مع جنود إسرائيليين، حسبما نقلت قناة "الشرق".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
وزير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية لا يمكنها السيطرة على غزة بعد الحرب
12:18 GMT
ووفقًا للبيان الإسرائيلي، "جرت المعركة في معقل عسكري تابع لحركة حماس غربي جباليا شمالي القطاع"، وأشار الجيش إلى أن قوات لواء "ناحال" تمكنت من السيطرة على الموقع وقضت على المقاتلين الفلسطينيين، وضبطت موادا عملياتية مهمة وكشفت عن شبكة من الأنفاق تؤدي إلى منطقة جغرافية واسعة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الخميس، مقتل عسكري وإصابة 5 آخرين من قواته، بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة، يوم أمس الأربعاء.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد قطاع غزة، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
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