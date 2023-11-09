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https://sputnikarabic.ae/20231109/بي-إم-آر---3-مدرعة-روسية-تفتح-ممرات-للقوات-البرية-في-أخطر-حقول-الألغام-1082970243.html
"بي إم آر - 3"... مدرعة روسية تفتح ممرات للقوات البرية في أخطر حقول الألغام
"بي إم آر - 3"... مدرعة روسية تفتح ممرات للقوات البرية في أخطر حقول الألغام
تمثل الألغام الأرضية أحد أكبر التهديدات، التي تواجهها القوات البرية أثناء تنفيذ مهام هجومية ضد عدو يتمركز خلف خطوط دفاعية تتخللها تلك الألغام. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T08:44+0000
2023-11-09T08:44+0000
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ولهذا السبب يتم تطوير مركبات إزالة الألغام الأرضية، التي تقوم بفتح ممرات للقوات قبل تقدمها بما يضمن سلامتها وتقليل الخسائر، التي يمكن أن تتعرض لها قبل خوض القتال نتيجة انفجار بعض الألغام.وتمثل المركبة المدرعة "بي إم آر - 3 إم إس" إحدى المركبات، التي تطورها روسيا لهذا الغرض، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنية للمركبةولفت الموقع إلى أن مركبة "بي إم آر - 3 إم إس" مصممة لتكون رأس الحربة في ميادين القتال أمام الدبابات والمدرعات ووحدات المشاة، حيث يمكنها فتح ممرات آمنة عبر حقول الألغام، التي تضم ألغاما بدائية ميكانيكية أو أي نوع من الألغام، الذي يتم زراعته تحت سطح الأرض.ولفت الموقع إلى أنه يمكن تزويد هذه المركبة بوحدة إزالة الألغام "كيه إم تي - 7"، التي يصل وزنها لـ7.5 طن، كما يمكنها تشغيل وحدة زرع الألغام المضادة للدبابات "تي إم تي - إس"، التي يصل وزنها لـ13 طنا.ولزيادة مستويات الحماية للمركبة الروسية، فإنه يتم تزويدها بدرع تفاعلي لتقليل تأثير أي انفجار غير متوقع خلال عملها في حقول الألغام، كما أنها تمتلك مدفعا رشاشا ثقيلا من طراز "كورد" عيار 12.7 ملم، إضافة إلى أنظمة إطفاء وأنظمة حماية واتصالات متطورة.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"بي إم آر - 3"... مدرعة روسية تفتح ممرات للقوات البرية في أخطر حقول الألغام

08:44 GMT 09.11.2023
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورآلة إزالة الألغام
آلة إزالة الألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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تمثل الألغام الأرضية أحد أكبر التهديدات، التي تواجهها القوات البرية أثناء تنفيذ مهام هجومية ضد عدو يتمركز خلف خطوط دفاعية تتخللها تلك الألغام.
ولهذا السبب يتم تطوير مركبات إزالة الألغام الأرضية، التي تقوم بفتح ممرات للقوات قبل تقدمها بما يضمن سلامتها وتقليل الخسائر، التي يمكن أن تتعرض لها قبل خوض القتال نتيجة انفجار بعض الألغام.
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وتمثل المركبة المدرعة "بي إم آر - 3 إم إس" إحدى المركبات، التي تطورها روسيا لهذا الغرض، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

المواصفات الفنية للمركبة

تعمل على منصة مجنزرة خاصة بدبابة "تي - 90 إس".
الوزن: 44 طنا.
السرعة: تصل لـ15 كلم/ ساعة.
مدى المركبة دون إعادة التزود بالوقود: 550 كلم.
ولفت الموقع إلى أن مركبة "بي إم آر - 3 إم إس" مصممة لتكون رأس الحربة في ميادين القتال أمام الدبابات والمدرعات ووحدات المشاة، حيث يمكنها فتح ممرات آمنة عبر حقول الألغام، التي تضم ألغاما بدائية ميكانيكية أو أي نوع من الألغام، الذي يتم زراعته تحت سطح الأرض.
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ولفت الموقع إلى أنه يمكن تزويد هذه المركبة بوحدة إزالة الألغام "كيه إم تي - 7"، التي يصل وزنها لـ7.5 طن، كما يمكنها تشغيل وحدة زرع الألغام المضادة للدبابات "تي إم تي - إس"، التي يصل وزنها لـ13 طنا.
ولزيادة مستويات الحماية للمركبة الروسية، فإنه يتم تزويدها بدرع تفاعلي لتقليل تأثير أي انفجار غير متوقع خلال عملها في حقول الألغام، كما أنها تمتلك مدفعا رشاشا ثقيلا من طراز "كورد" عيار 12.7 ملم، إضافة إلى أنظمة إطفاء وأنظمة حماية واتصالات متطورة.
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