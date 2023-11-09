https://sputnikarabic.ae/20231109/تبادل-للقصف-بين-الجيش-الإسرائيلي-وحزب-الله-على-الحدود-اللبنانية-1082986776.html

تبادل للقصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على الحدود اللبنانية

تبادل للقصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن طائراته الحربية هاجمت مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T14:29+0000

2023-11-09T14:29+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "ذلك ردًا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه المستوطنات الإسرائيلية"، مضيفا أن "طائرة من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار من لبنان فوق منطقة جبل دوف".من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، إن قواته "هاجمت عصر اليوم، موقع "شتولا" العسكري في المطلة بالصواريخ الموجهة وحققت فيه إصابات مباشر، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة".وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231109/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-غزة-أصبحت-اليوم-مقبرة-لسياسات-أمريكا-وإسرائيل-1082982529.html

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