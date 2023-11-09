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https://sputnikarabic.ae/20231109/تحيا-فلسطين-أغنية-تشعل-كلماتها-نفوس-الغربيين-وتوحد-تضامنهم-مع-فلسطين--فيديو--1082990765.html
"تحيا فلسطين" أغنية تشعل كلماتها نفوس الغربيين وتوحد تضامنهم مع فلسطين ... فيديو
"تحيا فلسطين" أغنية تشعل كلماتها نفوس الغربيين وتوحد تضامنهم مع فلسطين ... فيديو
من أجواء السويد الباردة، أشعلت أغنية "تحيا فلسطين بكلماتها الرنانة والحماسية نفوس الغربيين ووحدت تضامنهم في مسيرات حاشدة جابت شوارع لندن، وستوكهولم، ونيويورك... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T16:12+0000
2023-11-09T16:12+0000
منوعات
نادي الفيديو
العالم
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقد وجدت الأغنية، على الرغم من أن كلماتها باللغة السويدية، صدى كبيرا لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص "تيك توك"، في جميع أنحاء العالم للتعبير عن دعمهم لفلسطين.وأطلقت فرقة "الكوفية" السويدية العربية، أغنية "Leve Palestina"، في عام 1976، إلا أنها عادت للظهور بقوة وسط الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار على غزة في الدول الغربية ولا سيما في السويد.ويؤكد الانتشار الواسع النطاق لأغنية "Leve Palestina" عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قوة الموسيقى في توحيد الشعوب المختلفة ثقافيا ولغويا.
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منوعات, نادي الفيديو, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
منوعات, نادي الفيديو, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة

"تحيا فلسطين" أغنية تشعل كلماتها نفوس الغربيين وتوحد تضامنهم مع فلسطين ... فيديو

16:12 GMT 09.11.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLSأشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال "مسيرة من أجل فلسطين" في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
أشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال مسيرة من أجل فلسطين في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS
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من أجواء السويد الباردة، أشعلت أغنية "تحيا فلسطين بكلماتها الرنانة والحماسية نفوس الغربيين ووحدت تضامنهم في مسيرات حاشدة جابت شوارع لندن، وستوكهولم، ونيويورك خلال الأيام الماضية، رفضا للحرب الإسرائيلية الدائرة منذ نحو شهر على قطاع غزة.
وقد وجدت الأغنية، على الرغم من أن كلماتها باللغة السويدية، صدى كبيرا لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص "تيك توك"، في جميع أنحاء العالم للتعبير عن دعمهم لفلسطين.
تلك الأغنية الرافضة للعدوان الإسرائيلي والداعمة لحرية الفلسطينيين وحقهم في الأرض والتي نسجت بكلمات سويدية، كانت إحدى الأغنيات التي قدمها الشاعر الفلسطيني ابن مدينة الناصرة جورج توتاري قبل 45 عاما، بعدما غادر إلى السويد إبان نكسة عام 1967.
وأطلقت فرقة "الكوفية" السويدية العربية، أغنية "Leve Palestina"، في عام 1976، إلا أنها عادت للظهور بقوة وسط الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار على غزة في الدول الغربية ولا سيما في السويد.
ويؤكد الانتشار الواسع النطاق لأغنية "Leve Palestina" عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قوة الموسيقى في توحيد الشعوب المختلفة ثقافيا ولغويا.
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