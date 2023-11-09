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https://sputnikarabic.ae/20231109/تظاهرة-داعمة-لغزة-تجبر-السفيرة-الأمريكية-لدى-بيروت-على-إلغاء-زيارتها-لدار-الفتوى-فيديو-1082980737.html
تظاهرة داعمة لغزة تجبر السفيرة الأمريكية لدى بيروت على إلغاء زيارتها لدار الفتوى... فيديو
تظاهرة داعمة لغزة تجبر السفيرة الأمريكية لدى بيروت على إلغاء زيارتها لدار الفتوى... فيديو
أغلق عدد من المحتجين مداخل دار الفتوى في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لمنع دخول السفيرة الأمريكية، دورثي شيا، إلى الدار، حيث كان من المقرر أن تلتقي مفتي... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T12:52+0000
2023-11-09T13:06+0000
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وتجمع أبناء بيروت أمام الدار احتجاجا على "الدعم الأمريكي لإسرائيل في عدوانها على غزة"، وإرسال أمريكا للأسلحة والبوارج الحربية والغواصات إلى حوض البحر الأبيض المتوسط.ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وصورا للدمار والضحايا والمجازر في غزة، كما أحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي.وقالت المواطنه فداء عيتاني، لـ"سبوتنيك"، إن "السفيرة لن تدخل إلى دار الفتوى إلا على جثثنا، لو أن الأمريكيين يملكون ذرة من الإنسانية في ظل المجازر، التي ترتكب في فلسطين لما كان لهم الجرأة بالدخول إلى دار الفتوى، علينا أن نطردهم وعدم استقبالهم، وأكثر من ذلك، أرسلوا غواصات إلى الشرق الأوسط، ولكن نحن لا نخشى منهم".وقال المواطن، وليد عميرات، إن "وقفتنا أمام دار الافتاء لمنع السفيرة من الدخول هو واجب علينا، ودار الإفتاء دارنا ومن يريد استقبالها فليستقبلها في منزله، ودخولها إليه هو تدنيس لدار الإفتاء".وقال المواطن، أحمد الفليطي: "وقفتنا من أجل أهلنا في غزة، الذين يقتلون بسلاح أمريكي، وسفيرة الإجرام الأمريكي قادمة إلى دار الفتوى وهو دار نظيف وطاهر ولن نسمح أن يتم تدنيسه بقدوم السفيرة، ولن نسمح لمن يسفك دماء أخواننا في غزة، أن يأتي ويمسح على جروحنا ويطيب خواطرنا، نحن مع قتل جنودهم وسفك دمهم وتدمير أسلحتهم التي أرسلت إلى غزة، نحن مع إغراق أساطيلهم في البحار ومع تمزيق جثث جنودهم في ساحات ومداخل غزة، ولن نسمح بالدخول إلى دار الفتوى".وصدر بيان، في وقت لاحق، عن المكتب الإعلامي في دار الفتوى، أعلن فيه "تأجيل زيارة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، بناء على طلب من مكتب السفيرة شيا". وأكد المفتي اللبناني، الشيخ عبد اللطيف دريان، على الموقف اللبناني الداعم للصمود الفلسطيني، وقال إن "لبنان وشعبه متضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال الصهيوني، منذ عام 1948، ولا يزال يحاول تشريده وتهجيره من أرضه وقتل أطفاله ونسائه وشيوخه وتدمير منازله وإبادة شعبه".
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان

تظاهرة داعمة لغزة تجبر السفيرة الأمريكية لدى بيروت على إلغاء زيارتها لدار الفتوى... فيديو

12:52 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 13:06 GMT 09.11.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
أغلق عدد من المحتجين مداخل دار الفتوى في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لمنع دخول السفيرة الأمريكية، دورثي شيا، إلى الدار، حيث كان من المقرر أن تلتقي مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان.
وتجمع أبناء بيروت أمام الدار احتجاجا على "الدعم الأمريكي لإسرائيل في عدوانها على غزة"، وإرسال أمريكا للأسلحة والبوارج الحربية والغواصات إلى حوض البحر الأبيض المتوسط.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وصورا للدمار والضحايا والمجازر في غزة، كما أحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي.
وقالت المواطنه فداء عيتاني، لـ"سبوتنيك"، إن "السفيرة لن تدخل إلى دار الفتوى إلا على جثثنا، لو أن الأمريكيين يملكون ذرة من الإنسانية في ظل المجازر، التي ترتكب في فلسطين لما كان لهم الجرأة بالدخول إلى دار الفتوى، علينا أن نطردهم وعدم استقبالهم، وأكثر من ذلك، أرسلوا غواصات إلى الشرق الأوسط، ولكن نحن لا نخشى منهم".
وقال المواطن، وليد عميرات، إن "وقفتنا أمام دار الافتاء لمنع السفيرة من الدخول هو واجب علينا، ودار الإفتاء دارنا ومن يريد استقبالها فليستقبلها في منزله، ودخولها إليه هو تدنيس لدار الإفتاء".
وقال المواطن، أحمد الفليطي: "وقفتنا من أجل أهلنا في غزة، الذين يقتلون بسلاح أمريكي، وسفيرة الإجرام الأمريكي قادمة إلى دار الفتوى وهو دار نظيف وطاهر ولن نسمح أن يتم تدنيسه بقدوم السفيرة، ولن نسمح لمن يسفك دماء أخواننا في غزة، أن يأتي ويمسح على جروحنا ويطيب خواطرنا، نحن مع قتل جنودهم وسفك دمهم وتدمير أسلحتهم التي أرسلت إلى غزة، نحن مع إغراق أساطيلهم في البحار ومع تمزيق جثث جنودهم في ساحات ومداخل غزة، ولن نسمح بالدخول إلى دار الفتوى".
وصدر بيان، في وقت لاحق، عن المكتب الإعلامي في دار الفتوى، أعلن فيه "تأجيل زيارة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، بناء على طلب من مكتب السفيرة شيا".

وأكد المفتي اللبناني، الشيخ عبد اللطيف دريان، على الموقف اللبناني الداعم للصمود الفلسطيني، وقال إن "لبنان وشعبه متضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال الصهيوني، منذ عام 1948، ولا يزال يحاول تشريده وتهجيره من أرضه وقتل أطفاله ونسائه وشيوخه وتدمير منازله وإبادة شعبه".
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