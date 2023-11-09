https://sputnikarabic.ae/20231109/تمساح-ضخم-هارب-يثير-الذعر-في-محافظة-سعودية-فيديو-1082986608.html
تمساح ضخم هارب يثير الذعر في محافظة سعودية... فيديو
تمساح ضخم هارب يثير الذعر في محافظة سعودية... فيديو
بث تمساح يبلغ طوله 3 أمتار، الرعب في قلوب أهالي محافظة القطيف في المملكة العربية السعودية، بعد أن رصده بعضهم وهو يتجول في شوارعها. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T14:27+0000
2023-11-09T14:27+0000
2023-11-09T14:36+0000
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطعا مصورا للتمساح الضخم، وهو يسير في شوارع القطيف، قبل أن يتم القبض عليه، من جانب فرق الإنقاذ، التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. وتم السيطرة على التمساح، أمس الأربعاء، بواسطة شباك معدنية خاصة، وتم نقله إلى مركز متخصص لإعادة تأهيله، وإعادته إلى موطنه الطبيعي.وعلى إثر هروب التمساح، أغلقت بلدية محافظة القطيف، حديقة الحيوان الوحيدة في المحافظة، التي هرب منها احترازيا، كما قامت البلدية بتفقد المنطقة، للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة من ذات الحديقة.وكشف مالك حديقة الحيوانات في القطيف، ناصر النمر، اليوم الخميس، أن التمساح الذي تم العثور عليه، ليس من حيوانات الحديقة، وأنه لا علم له به، وأنه مجهول، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.وتابع مشيرا إلى أن التمساح "تم إنزاله من سيارة مجهولة، في مزرعة مجاورة لحديقة الحيوانات، ومغادرة السيارة، وبعد العثور عليه في أحد شوارع محافظة القطيف واصطياده، تم إدخاله حديقة الحيوانات كحل مؤقت، وإنهاء الذعر والمشكلة التي حدثت في الشارع بعد مشاهدته".
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سبوتنيك عربي
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منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
تمساح ضخم هارب يثير الذعر في محافظة سعودية... فيديو
14:27 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 14:36 GMT 09.11.2023) تابعنا عبر
بث تمساح يبلغ طوله 3 أمتار، الرعب في قلوب أهالي محافظة القطيف في المملكة العربية السعودية، بعد أن رصده بعضهم وهو يتجول في شوارعها.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطعا مصورا للتمساح الضخم، وهو يسير في شوارع القطيف، قبل أن يتم القبض عليه، من جانب فرق الإنقاذ، التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وتم السيطرة على التمساح، أمس الأربعاء، بواسطة شباك معدنية خاصة، وتم نقله إلى مركز متخصص لإعادة تأهيله، وإعادته إلى موطنه الطبيعي.
وعلى إثر هروب التمساح، أغلقت بلدية محافظة القطيف، حديقة الحيوان الوحيدة في المحافظة، التي هرب منها احترازيا، كما قامت البلدية بتفقد المنطقة، للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة من ذات الحديقة.
وكشف مالك حديقة الحيوانات في القطيف، ناصر النمر، اليوم الخميس، أن التمساح الذي تم العثور عليه، ليس من حيوانات الحديقة، وأنه لا علم له به، وأنه مجهول، وفقا لصحيفة
"سبق" السعودية.
وتابع مشيرا إلى أن التمساح "تم إنزاله من سيارة مجهولة، في مزرعة مجاورة لحديقة الحيوانات، ومغادرة السيارة، وبعد العثور عليه في أحد شوارع محافظة القطيف واصطياده، تم إدخاله حديقة الحيوانات كحل مؤقت، وإنهاء الذعر والمشكلة التي حدثت في الشارع بعد مشاهدته".