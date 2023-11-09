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https://sputnikarabic.ae/20231109/توافد-العشرات-من-حملة-الجوازات-الأجنبية-إلى-معبر-رفح-تمهيدا-لدخول-مصر-1082977636.html
توافد العشرات من حملة الجوازات الأجنبية إلى معبر رفح تمهيدا لدخول مصر
توافد العشرات من حملة الجوازات الأجنبية إلى معبر رفح تمهيدا لدخول مصر
وصل عدد كبير من حملة جوازات السفر الأجنبية إلى معبر رفح في قطاع غزة، اليوم الخميس، حيث يستعدون للعبور إلى الأراضي المصرية. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T11:52+0000
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غزة – سبوتنيك. أفاد مراسل "سبوتنيك" اليوم بأن عربات الإسعاف التي تحمل الجرحى قد وصلت أيضًا، وتم السماح للمسافرين من حاملي الجنسيات الأجنبية بدخول الصالة الفلسطينية، استعدادًا للدخول إلى الجانب المصري.وكان مصدر أمني مصري، قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن معبر رفح من الجانب المصري، استأنف استقبال الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة المغادرين من قطاع غزة، بعد توقف دام لمدة 3 أيام متصلة.وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات من قبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، باستئناف مغادرة الأجانب وحاملي الجنسيات، وكذلك الجرحى والمصابين تحت إشراف كامل من الصليب الأحمر الدولي، وعبر سيارات الإسعاف الخاصة به.وقال المصدر الأمني المصري إن 30 سيارة إسعاف مصرية تستعد لاستقبال 30 جريحا فلسطينيا عبر المعبر، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.من جانبها، تواصل إسرائيل قصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن

توافد العشرات من حملة الجوازات الأجنبية إلى معبر رفح تمهيدا لدخول مصر

11:52 GMT 09.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedمواطنون من حاملي الجوازات الأجنبية، الجنسيات الأجنبية، في معبر رفح، قطاع غزة، مصر
مواطنون من حاملي الجوازات الأجنبية، الجنسيات الأجنبية، في معبر رفح، قطاع غزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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وصل عدد كبير من حملة جوازات السفر الأجنبية إلى معبر رفح في قطاع غزة، اليوم الخميس، حيث يستعدون للعبور إلى الأراضي المصرية.
غزة – سبوتنيك. أفاد مراسل "سبوتنيك" اليوم بأن عربات الإسعاف التي تحمل الجرحى قد وصلت أيضًا، وتم السماح للمسافرين من حاملي الجنسيات الأجنبية بدخول الصالة الفلسطينية، استعدادًا للدخول إلى الجانب المصري.
وكان مصدر أمني مصري، قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن معبر رفح من الجانب المصري، استأنف استقبال الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة المغادرين من قطاع غزة، بعد توقف دام لمدة 3 أيام متصلة.
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وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات من قبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، باستئناف مغادرة الأجانب وحاملي الجنسيات، وكذلك الجرحى والمصابين تحت إشراف كامل من الصليب الأحمر الدولي، وعبر سيارات الإسعاف الخاصة به.
وقال المصدر الأمني المصري إن 30 سيارة إسعاف مصرية تستعد لاستقبال 30 جريحا فلسطينيا عبر المعبر، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.
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يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
من جانبها، تواصل إسرائيل قصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.
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