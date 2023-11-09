https://sputnikarabic.ae/20231109/حماس-تنفي-التوصل-إلى-اتفاق-هدنة-مع-إسرائيل-وتؤكد-أن-المحادثات-لا-تزال-مستمرة--1082992959.html
حماس تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل وتؤكد أن المحادثات لا تزال مستمرة
حماس تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل وتؤكد أن المحادثات لا تزال مستمرة
أعلنت حركة حماس الفلسطينية في بيان، اليوم الخميس، أنها لم تتوصل إلى هدنة مع إسرائيل، وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستنفذ هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T17:26+0000
2023-11-09T17:26+0000
2023-11-09T17:26+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
اسرائيل
العالم العربي
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وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، في بيان له: "المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة".وأضاف النونو: "إذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".وأعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار إنساني لأربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة.جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. وقال كبربي: "نحن نفهم أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات في شمال غزة يوميا".وأضاف: "قال لنا الإسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة وأنها ستبدأ اعتبارا من الليلة".
https://sputnikarabic.ae/20231109/تقرير-إسرائيلي-هجوم-7-أكتوبر-هو-الأكبر-منذ-تأسيس-الدولة-1082992611.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, اسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, اسرائيل, العالم العربي
حماس تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل وتؤكد أن المحادثات لا تزال مستمرة
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أعلنت حركة حماس الفلسطينية في بيان، اليوم الخميس، أنها لم تتوصل إلى هدنة مع إسرائيل، وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستنفذ هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميًا شمالي قطاع غزة اعتبارًا من اليوم.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، في بيان له: "المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة".
وأضاف النونو: "إذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".
وأعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار إنساني
لأربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من الليلة.
جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وأضاف: "قال لنا الإسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة وأنها ستبدأ اعتبارا من الليلة".