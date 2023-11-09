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https://sputnikarabic.ae/20231109/خبير-تغذية-يحذر-من-عادات-غذائية-تسرع-من-الإصابة-بالسرطان-1082973944.html
خبير تغذية يحذر من عادات غذائية تسرع من الإصابة بالسرطان
خبير تغذية يحذر من عادات غذائية تسرع من الإصابة بالسرطان
حذّر خبير التغذية الروسي، أليكسي كابانوف، من أن العادات الغذائية غير الصحية، بالإضافة لأسلوب الحياة، يمكن أن تؤدي للإصابة بمرض السرطان. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T10:25+0000
2023-11-09T10:57+0000
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بحسب الخبير، فإن الغذاء السليم هو العامل الذي يساعد على مقاومة السرطان في الوقت، الذي يمكن فيه للنظام الغذائي بأن يكون سببا في الإصابة بالسرطان بحال كان غير متوازن ولم يتنوع بالمواد الغذائية.وأضاف، كابانوف: "يتميز النظام الغذائي الغربي، بتناول كمية كبيرة من منتجات اللحوم المشبعة بالدهون الحيوانية، بالإضافة إلى الإكثار من الملح والسكر، والقليل من الألياف".وتابع، قائلا: "يتميز نظام الفقراء بمنتجات غير مكلفة ومعالجة بشكل فظ، كالوجبات السريعة والنقانق والأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان المنخفضة الجودة".وأوضح كابانوف أن أي نظام غذائي ونمط حياة يؤدي إلى السمنة يزيد من خطر الإصابة بالأورام، قائلا: "أود أن أؤكد أنه مع تقدم العمر، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن خطر الإصابة بالسرطان يبدأ في الزيادة".ونصح الخبير بمراقبة السعرات الحرارية وتوازن النظام الغذائي للاشخاص، الذين لا يبذلون مجهودا عمليا خلال اليوم ويعتبر نمط حياتهم مستقرا.
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منوعات, العالم
منوعات, العالم

خبير تغذية يحذر من عادات غذائية تسرع من الإصابة بالسرطان

10:25 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 09.11.2023)
© Depositphotos.com / Nalgaطعام مكسيكي تقليدي "تاكو"
طعام مكسيكي تقليدي تاكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Depositphotos.com / Nalga
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حذّر خبير التغذية الروسي، أليكسي كابانوف، من أن العادات الغذائية غير الصحية، بالإضافة لأسلوب الحياة، يمكن أن تؤدي للإصابة بمرض السرطان.
بحسب الخبير، فإن الغذاء السليم هو العامل الذي يساعد على مقاومة السرطان في الوقت، الذي يمكن فيه للنظام الغذائي بأن يكون سببا في الإصابة بالسرطان بحال كان غير متوازن ولم يتنوع بالمواد الغذائية.

وأشار الخبير إلى أنه لا "يمكننا أن نقول إن تناول أطعمة معينة ضار، بل يتعلق الأمر بأسلوب التغذية، حيث يمكننا التمييز بين نوعين من التغذية، التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، كالنظام الغذائي الغربي ونظام الفقراء، بالإضافة لزيادة الوزن".

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وأضاف، كابانوف: "يتميز النظام الغذائي الغربي، بتناول كمية كبيرة من منتجات اللحوم المشبعة بالدهون الحيوانية، بالإضافة إلى الإكثار من الملح والسكر، والقليل من الألياف".
وتابع، قائلا: "يتميز نظام الفقراء بمنتجات غير مكلفة ومعالجة بشكل فظ، كالوجبات السريعة والنقانق والأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان المنخفضة الجودة".
وأوضح كابانوف أن أي نظام غذائي ونمط حياة يؤدي إلى السمنة يزيد من خطر الإصابة بالأورام، قائلا: "أود أن أؤكد أنه مع تقدم العمر، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن خطر الإصابة بالسرطان يبدأ في الزيادة".
ونصح الخبير بمراقبة السعرات الحرارية وتوازن النظام الغذائي للاشخاص، الذين لا يبذلون مجهودا عمليا خلال اليوم ويعتبر نمط حياتهم مستقرا.
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