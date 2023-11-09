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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وأنباء عن مباحثات لوقف إطلاق النار.. صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
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https://sputnikarabic.ae/20231109/خبير-طول-الحرب-ووحشية-العدوان-الإسرائيلي-أوصل-صوت-وسردية-الفلسطينيين-والعرب-للعالم-1082985748.html
خبير: طول الحرب ووحشية العدوان الإسرائيلي أوصل صوت وسردية الفلسطينيين والعرب للعالم
خبير: طول الحرب ووحشية العدوان الإسرائيلي أوصل صوت وسردية الفلسطينيين والعرب للعالم
نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة الرأي العام، وفي نقل الأحداث الجارية في غزة، والتي باتت المصدر الأساس في... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T14:17+0000
2023-11-09T14:17+0000
راديو
صدى الحياة
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خبير: طول الحرب ووحشية العدوان الإسرائيلي أوصل صوت وسردية الفلسطينيين والعرب للعالم
خبير: طول الحرب ووحشية العدوان الإسرائيلي أوصل صوت وسردية الفلسطينيين والعرب للعالم
وعن هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا المتخصص في الإعلام الرقمي الأستاذ حسين زيد:ويلفت زيد إلى أنه ربما الفرصة الأكبر التي وصلنا إليها في حرب اليوم، هي أن طول فترة الحرب ووحشية العدوان الإسرائيلي، ربما أوصل صوت وسردية الفلسطينيين والعرب، إلى جمهور أوسع، وأعطاهم وقتا أطول، ليبحثوا أكثر عن أصل المشكلة الفلسطينية، ولهذا رأينا هذا التطامن الكبير في العالم، وهذا يعود إلى الدور المتعاظم لمواقع التواصل الاجتماعي.التفاصيل في الملف الصوتي ...
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

خبير: طول الحرب ووحشية العدوان الإسرائيلي أوصل صوت وسردية الفلسطينيين والعرب للعالم

14:17 GMT 09.11.2023
راديو
خبير: طول الحرب ووحشية العدوان الإسرائيلي أوصل صوت وسردية الفلسطينيين والعرب للعالم
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة الرأي العام، وفي نقل الأحداث الجارية في غزة، والتي باتت المصدر الأساس في تكوين الرأي العام لدى العديد من الدول، وهو ما انعكس بمواقف شعبية تعتبر متقدمة جداً في دعم القضية الفلسطينية وإدراك أبعادها.
وعن هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا المتخصص في الإعلام الرقمي الأستاذ حسين زيد:
"مع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي، أصبح الدور الإعلامي، بتقديري أكبر وأكثر انتشارا، ووصوله كبير جدا للناس، ومساهمة الناس في صناعة المحتوى الإعلامي تعاظم، وهذا ربما نقطة التحول الكبيرة في الحرب العدوان الإسرائيلي على غزة".
ويلفت زيد إلى أنه ربما الفرصة الأكبر التي وصلنا إليها في حرب اليوم، هي أن طول فترة الحرب ووحشية العدوان الإسرائيلي، ربما أوصل صوت وسردية الفلسطينيين والعرب، إلى جمهور أوسع، وأعطاهم وقتا أطول، ليبحثوا أكثر عن أصل المشكلة الفلسطينية، ولهذا رأينا هذا التطامن الكبير في العالم، وهذا يعود إلى الدور المتعاظم لمواقع التواصل الاجتماعي.
التفاصيل في الملف الصوتي ...
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