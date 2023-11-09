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https://sputnikarabic.ae/20231109/دراسة-تزعم-أن-ملامح-أبو-الهول-تشكلت-بفعل-الرياح-1082991126.html
دراسة تزعم أن ملامح "أبو الهول" تشكلت بفعل الرياح
دراسة تزعم أن ملامح "أبو الهول" تشكلت بفعل الرياح
يزعم علماء أنهم اكتشفوا قصة "الأصول الحقيقية" وراء كيفية بناء ملامح تمثال "أبو الهول" ‏الفرعوني، قبل 1500 عاما، والموجود بمحافظة الجيزة المصرية.‏ 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T16:26+0000
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وتؤكد الدراسة، أن التمثال لم يبنه القدماء المصريون من الصفر تماما، ولكن اعتمادا على ميزة طبيعية تساعد على أن يصبح على هيئة أبو الهول الحالية، وبصورة مدهشة.وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "Physical Review Fluids"، أن فريقا من جامعة نيويورك اقترح أن "ياردانغ"، وهي سلسلة من الصخور التي تذروها الرياح وتبرز من الأرض، يمكن أن تتطور بشكل طبيعي إلى تكوين يشبه أبو الهول.وأضافوا أنه حتى لو كان المصريون القدماء قد صنعوا تمثال أبو الهول من قطعة صخرية ذات شكل غريب، فلا يزال يتعين عليهم تصميم السمات المميزة لأبو الهول بدقة، والتي لا تزال قائمة حتى الوقت الحاضر.وقال الفريق، في بيان، إنه للتحقق من شكل أبو الهول، أخذوا كومة من الطين الناعم بداخلها مواد أكثر صلابة، ووضعوها داخل نفق مائي به تيار سريع التدفق، يهدف إلى محاكاة تآكل الرياح على مدى آلاف السنين.ويقول الباحثون: "لقد أظهرنا أن عملية التآكل الطبيعية يمكن أن تنحت بالفعل شكلا يشبه أسدا برأس مرفوع".لكن الرسالة شددت في الوقت ذاته على أنه حتى لو كانت هناك سمة طبيعية كهذه، فإن المصريين القدماء قد قاموا بقدر كبير من العمل لإنشاء الهيكل الأيقوني.
https://sputnikarabic.ae/20230307/اكتشاف-أبو-الهول-بوجه-أحد-الأباطرة-الرومان-في-مصر-1074411565.html
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دراسة تزعم أن ملامح "أبو الهول" تشكلت بفعل الرياح

16:26 GMT 09.11.2023
© AFP 2023 / Mona Morseyأبو الهول
أبو الهول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
أبو الهول
© AFP 2023 / Mona Morsey
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يزعم علماء أنهم اكتشفوا قصة "الأصول الحقيقية" وراء كيفية بناء ملامح تمثال "أبو الهول" ‏الفرعوني، قبل 1500 عاما، والموجود بمحافظة الجيزة المصرية.‏
وتؤكد الدراسة، أن التمثال لم يبنه القدماء المصريون من الصفر تماما، ولكن اعتمادا على ميزة طبيعية تساعد على أن يصبح على هيئة أبو الهول الحالية، وبصورة مدهشة.
وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "Physical Review Fluids"، أن فريقا من جامعة نيويورك اقترح أن "ياردانغ"، وهي سلسلة من الصخور التي تذروها الرياح وتبرز من الأرض، يمكن أن تتطور بشكل طبيعي إلى تكوين يشبه أبو الهول.
وأضافوا أنه حتى لو كان المصريون القدماء قد صنعوا تمثال أبو الهول من قطعة صخرية ذات شكل غريب، فلا يزال يتعين عليهم تصميم السمات المميزة لأبو الهول بدقة، والتي لا تزال قائمة حتى الوقت الحاضر.
اكتشاف تمثال جديد لـأبو الهول يعود لأحد الأباطرة الرومان، أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة، محافظة قنا 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
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اكتشاف "أبو الهول" بوجه أحد الأباطرة الرومان في مصر
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وقال الفريق، في بيان، إنه للتحقق من شكل أبو الهول، أخذوا كومة من الطين الناعم بداخلها مواد أكثر صلابة، ووضعوها داخل نفق مائي به تيار سريع التدفق، يهدف إلى محاكاة تآكل الرياح على مدى آلاف السنين.

وفي بداية التجربة، قام الفريق بتشكيل الطين بشكل "نصف إهليلجي" أو نصف بيضاوي، وعندما أدت المياه إلى تآكل بعض الطين، ترك شكلا يشبه أبو الهول، ووجدوا، على سبيل المثال، أن "المادة الأكثر صلابة أو مقاومة تشكلت على هيئة رأس الأسد"، مع ظهور ملامح أمامية تشبه إلى حد ما الرقبة والأقدام.

ويقول الباحثون: "لقد أظهرنا أن عملية التآكل الطبيعية يمكن أن تنحت بالفعل شكلا يشبه أسدا برأس مرفوع".
لكن الرسالة شددت في الوقت ذاته على أنه حتى لو كانت هناك سمة طبيعية كهذه، فإن المصريين القدماء قد قاموا بقدر كبير من العمل لإنشاء الهيكل الأيقوني.
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