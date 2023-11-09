https://sputnikarabic.ae/20231109/دراسة-تزعم-أن-ملامح-أبو-الهول-تشكلت-بفعل-الرياح-1082991126.html

دراسة تزعم أن ملامح "أبو الهول" تشكلت بفعل الرياح

دراسة تزعم أن ملامح "أبو الهول" تشكلت بفعل الرياح

يزعم علماء أنهم اكتشفوا قصة "الأصول الحقيقية" وراء كيفية بناء ملامح تمثال "أبو الهول" ‏الفرعوني، قبل 1500 عاما، والموجود بمحافظة الجيزة المصرية.‏ 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T16:26+0000

2023-11-09T16:26+0000

2023-11-09T16:26+0000

مجتمع

منوعات

علوم

مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101361/11/1013611172_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9d982a9a5a96cc13dc677e483af773e2.jpg

وتؤكد الدراسة، أن التمثال لم يبنه القدماء المصريون من الصفر تماما، ولكن اعتمادا على ميزة طبيعية تساعد على أن يصبح على هيئة أبو الهول الحالية، وبصورة مدهشة.وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "Physical Review Fluids"، أن فريقا من جامعة نيويورك اقترح أن "ياردانغ"، وهي سلسلة من الصخور التي تذروها الرياح وتبرز من الأرض، يمكن أن تتطور بشكل طبيعي إلى تكوين يشبه أبو الهول.وأضافوا أنه حتى لو كان المصريون القدماء قد صنعوا تمثال أبو الهول من قطعة صخرية ذات شكل غريب، فلا يزال يتعين عليهم تصميم السمات المميزة لأبو الهول بدقة، والتي لا تزال قائمة حتى الوقت الحاضر.وقال الفريق، في بيان، إنه للتحقق من شكل أبو الهول، أخذوا كومة من الطين الناعم بداخلها مواد أكثر صلابة، ووضعوها داخل نفق مائي به تيار سريع التدفق، يهدف إلى محاكاة تآكل الرياح على مدى آلاف السنين.ويقول الباحثون: "لقد أظهرنا أن عملية التآكل الطبيعية يمكن أن تنحت بالفعل شكلا يشبه أسدا برأس مرفوع".لكن الرسالة شددت في الوقت ذاته على أنه حتى لو كانت هناك سمة طبيعية كهذه، فإن المصريين القدماء قد قاموا بقدر كبير من العمل لإنشاء الهيكل الأيقوني.

https://sputnikarabic.ae/20230307/اكتشاف-أبو-الهول-بوجه-أحد-الأباطرة-الرومان-في-مصر-1074411565.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, مصر, أخبار مصر الآن