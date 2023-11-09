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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/ذخيرة-غامضة-لها-تأثير-البرق-تضرب-مواقع-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1082969312.html
ذخيرة غامضة لها تأثير البرق تضرب مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
ذخيرة غامضة لها تأثير البرق تضرب مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتدمير معاقل القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أفدييفكا. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T07:51+0000
2023-11-09T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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من خلال مشاهدة الفيديو يمكن ملاحظة تأثير غير عادي، كما لو أن البرق قد ضرب مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب صحيفة "روسكايا أوروجيا"، أن هذه ليست قذيفة عادية وليس تأثير طائرة مسيرة معززة بالواقع الافتراضي. بصريا، يشبه انفجار ذحيرة بحشوة مركبة ذات انفجار قوي، والذي يحدث، على سبيل المثال، عندما تصطدم المركبات المدرعة بنظام صاروخي مضاد للدبابات. ولكن هنا يأتي الهجوم من الأعلى.تظهر اللقطات أنه ربما تم إطلاق القذيفة ذات الحشوة المركبة من مروحية، وفقا للصحيفة.يذكر أن قتالًا عنيفًا يجري حاليًا في اتجاه أفدييفكا، إذ يخترق المقاتلون الروس دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية العميقة.
https://sputnikarabic.ae/20231108/قذائف-محدثة-متناهية-الدقة-تدخل-في-الخدمة-لدى-الجيش-الروسي-1082929664.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

ذخيرة غامضة لها تأثير البرق تضرب مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

07:51 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 09.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتدمير معاقل القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أفدييفكا.
من خلال مشاهدة الفيديو يمكن ملاحظة تأثير غير عادي، كما لو أن البرق قد ضرب مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية.
قذيفة كراسنوبول الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قذائف محدثة متناهية الدقة تدخل في الخدمة لدى الجيش الروسي
أمس, 07:07 GMT
وبحسب صحيفة "روسكايا أوروجيا"، أن هذه ليست قذيفة عادية وليس تأثير طائرة مسيرة معززة بالواقع الافتراضي. بصريا، يشبه انفجار ذحيرة بحشوة مركبة ذات انفجار قوي، والذي يحدث، على سبيل المثال، عندما تصطدم المركبات المدرعة بنظام صاروخي مضاد للدبابات. ولكن هنا يأتي الهجوم من الأعلى.
تظهر اللقطات أنه ربما تم إطلاق القذيفة ذات الحشوة المركبة من مروحية، وفقا للصحيفة.
يذكر أن قتالًا عنيفًا يجري حاليًا في اتجاه أفدييفكا، إذ يخترق المقاتلون الروس دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية العميقة.
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