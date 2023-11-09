https://sputnikarabic.ae/20231109/ذخيرة-غامضة-لها-تأثير-البرق-تضرب-مواقع-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1082969312.html
ذخيرة غامضة لها تأثير البرق تضرب مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
ذخيرة غامضة لها تأثير البرق تضرب مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتدمير معاقل القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أفدييفكا. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T07:51+0000
2023-11-09T07:51+0000
2023-11-09T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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من خلال مشاهدة الفيديو يمكن ملاحظة تأثير غير عادي، كما لو أن البرق قد ضرب مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب صحيفة "روسكايا أوروجيا"، أن هذه ليست قذيفة عادية وليس تأثير طائرة مسيرة معززة بالواقع الافتراضي. بصريا، يشبه انفجار ذحيرة بحشوة مركبة ذات انفجار قوي، والذي يحدث، على سبيل المثال، عندما تصطدم المركبات المدرعة بنظام صاروخي مضاد للدبابات. ولكن هنا يأتي الهجوم من الأعلى.تظهر اللقطات أنه ربما تم إطلاق القذيفة ذات الحشوة المركبة من مروحية، وفقا للصحيفة.يذكر أن قتالًا عنيفًا يجري حاليًا في اتجاه أفدييفكا، إذ يخترق المقاتلون الروس دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية العميقة.
https://sputnikarabic.ae/20231108/قذائف-محدثة-متناهية-الدقة-تدخل-في-الخدمة-لدى-الجيش-الروسي-1082929664.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ذخيرة غامضة لها تأثير البرق تضرب مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
07:51 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 09.11.2023) تابعنا عبر
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتدمير معاقل القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أفدييفكا.
من خلال مشاهدة الفيديو يمكن ملاحظة تأثير غير عادي، كما لو أن البرق قد ضرب مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب صحيفة "روسكايا أوروجيا"، أن هذه ليست قذيفة عادية وليس تأثير طائرة مسيرة معززة بالواقع الافتراضي. بصريا، يشبه انفجار ذحيرة بحشوة مركبة ذات انفجار قوي، والذي يحدث، على سبيل المثال، عندما تصطدم المركبات المدرعة بنظام صاروخي مضاد للدبابات. ولكن هنا يأتي الهجوم من الأعلى.
تظهر اللقطات أنه ربما تم إطلاق القذيفة ذات الحشوة المركبة من مروحية، وفقا للصحيفة
.
يذكر أن قتالًا عنيفًا يجري حاليًا في اتجاه أفدييفكا، إذ يخترق المقاتلون الروس دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية العميقة.