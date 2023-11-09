https://sputnikarabic.ae/20231109/شولتس-ألمانيا-تعتزم-نشر-وحدات-عسكرية-في-ليتوانيا-استجابة-للأوضاع-الأمنية-1082985856.html
شولتس: ألمانيا تعتزم نشر وحدات عسكرية في ليتوانيا استجابة للأوضاع الأمنية
شولتس: ألمانيا تعتزم نشر وحدات عسكرية في ليتوانيا استجابة للأوضاع الأمنية
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن ألمانيا ستنشر وحدات عسكرية في ليتوانيا على المدى الطويل استجابة للوضع الأمني هناك. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T14:21+0000
2023-11-09T14:21+0000
2023-11-09T14:21+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072511820_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67a36bc3d42ef83bc87b346925b9bb60.jpg
وقال شولتس، قبل محادثاته مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (التاتو) ينس ستولتنبرغ في برلين: "تبذل ألمانيا أيضًا الكثير لتعزيز القدرات الدفاعية لحلفائها، وأنا ممتن للجيش الألماني لأنه جاد للغاية في تنفيذ هذه المهام".وأوضح أنه "سيتم نشر لواء كامل في ليتوانيا أو حتى أكثر من ذلك من التشكيلات العسكرية التي سيتم وضعها مستقبلًا في حالة تأهب قصوى". مضيفا أنه "من الضروري تعزيز أمن الحلفاء على خلفية تصرفات روسيا في أوكرانيا".وقال بوتين خلال اجتماعه مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني تشانغ يوشيا: "نرى محاولات من بعض الدول لتوسيع منطقة نفوذها. علاوة على ذلك، حلف شمال الأطلسي وبشكل غريب ينتهك وثائقه العقائدية، إذ يحاول تجاوز الحدود، حدوده الجغرافية".وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20231109/خبير-الإمدادات-لكييف-قد-تتعطل-لكن-لن-تتوقف-1082985146.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072511820_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0de87151e8f35f6d8283a89919227588.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم
شولتس: ألمانيا تعتزم نشر وحدات عسكرية في ليتوانيا استجابة للأوضاع الأمنية
تابعنا عبر
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن ألمانيا ستنشر وحدات عسكرية في ليتوانيا على المدى الطويل استجابة للوضع الأمني هناك.
وقال شولتس، قبل محادثاته مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (التاتو) ينس ستولتنبرغ في برلين: "تبذل ألمانيا أيضًا الكثير لتعزيز القدرات الدفاعية لحلفائها، وأنا ممتن للجيش الألماني لأنه جاد للغاية في تنفيذ هذه المهام".
وأوضح أنه "سيتم نشر لواء كامل في ليتوانيا أو حتى أكثر من ذلك من التشكيلات العسكرية التي سيتم وضعها مستقبلًا في حالة تأهب قصوى". مضيفا أنه "من الضروري تعزيز أمن الحلفاء
على خلفية تصرفات روسيا في أوكرانيا".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن هناك محاولات من دول الناتو لتوسيع نفوذها، مشددا أن موسكو ترد على ذلك بهدوء وحذر.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني تشانغ يوشيا: "نرى محاولات من بعض الدول لتوسيع منطقة نفوذها. علاوة على ذلك، حلف شمال الأطلسي وبشكل غريب ينتهك وثائقه العقائدية، إذ يحاول تجاوز الحدود، حدوده الجغرافية".
وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة "تجر جميع دول التحالف بشكل متزايد إلى خلق وضع متوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "، وتحاول "إنشاء تحالفات عسكرية سياسية جديدة هناك" مسترشدة في المقام الأول بمصالحها الأنانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس.