https://sputnikarabic.ae/20231109/شولتس-ألمانيا-تعتزم-نشر-وحدات-عسكرية-في-ليتوانيا-استجابة-للأوضاع-الأمنية-1082985856.html

شولتس: ألمانيا تعتزم نشر وحدات عسكرية في ليتوانيا استجابة للأوضاع الأمنية

شولتس: ألمانيا تعتزم نشر وحدات عسكرية في ليتوانيا استجابة للأوضاع الأمنية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن ألمانيا ستنشر وحدات عسكرية ​​في ليتوانيا على المدى الطويل استجابة للوضع الأمني هناك. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T14:21+0000

2023-11-09T14:21+0000

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وقال شولتس، قبل محادثاته مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (التاتو) ينس ستولتنبرغ في برلين: "تبذل ألمانيا أيضًا الكثير لتعزيز القدرات الدفاعية لحلفائها، وأنا ممتن للجيش الألماني لأنه جاد للغاية في تنفيذ هذه المهام".وأوضح أنه "سيتم نشر لواء كامل في ليتوانيا أو حتى أكثر من ذلك من التشكيلات العسكرية التي سيتم وضعها مستقبلًا في حالة تأهب قصوى". مضيفا أنه "من الضروري تعزيز أمن الحلفاء على خلفية تصرفات روسيا في أوكرانيا".وقال بوتين خلال اجتماعه مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني تشانغ يوشيا: "نرى محاولات من بعض الدول لتوسيع منطقة نفوذها. علاوة على ذلك، حلف شمال الأطلسي وبشكل غريب ينتهك وثائقه العقائدية، إذ يحاول تجاوز الحدود، حدوده الجغرافية".وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس.

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