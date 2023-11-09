https://sputnikarabic.ae/20231109/علماء-يكشفون-عن-المدة-اللازمة-لتعافي-الجسم-من-تعاطي-الكحول-1082989218.html

علماء يكشفون عن المدة اللازمة لتعافي الجسم من تعاطي الكحول

علماء يكشفون عن المدة اللازمة لتعافي الجسم من تعاطي الكحول

توصلت مجموعة من الباحثين من جامعة ستانفورد الأمريكية، إلى نتائج مشجعة لمدمني الكحول من أجل التوقف عن شربه. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T15:24+0000

2023-11-09T15:24+0000

2023-11-09T15:24+0000

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وبينت الدراسة سرعة الدماغ في إصلاح بنيته بمجرد التوقف عن شرب الكحول، إذ يحاول الدماغ إصلاح ما تم تهديمه خلال فترة الشرب.يميل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول "أ يو دي" إلى الإصابة بترقق في مناطق القشرة الدماغية، حيث أن الطبقة الخارجية المتجعدة للدماغ مهمة للعديد من الوظائف المعرفية.ووجدت الدراسة التي نشرت في موقع "ساينس أليرت" أن أولئك الذين أقلعوا عن الشرب يكتسبون سُمكًا قشريًا بمرور الوقت، بشكل أسرع في الشهر الأول بعد الإقلاع ويستمرون لأكثر من 7.3 شهر، وعند هذه النقطة تكون السُمك مماثلة لأولئك الذين لا يعانون من "أ يو دي".وكتب الفريق الذي يقوده الطبيب النفسي والعالم السلوكي تيموثي دورازو من جامعة ستانفورد: إن "الدراسات القليلة التي تبحث في تغيرات سمك القشرة القشرية في أثناء التوقف عن شرب الكحول اقتصرت على الشهر الأول من الإقلاع".وحسب الدراسة، فإن ما يقدر بنحو 16 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من "اضطراب تعاطي الكحول"، وهي مشكلة صحية عامة ومهمة، وفهم هذا الاضطراب المعقد مهم للعلاج والوقاية والحد من تعاطي الكحول.إجمالاً، شارك 88 شخصًا مصابا باضطراب تعاطي الكحول في الدراسة، وخضعوا لفحص الدماغ بعد أسبوع واحد تقريبًا وشهر واحد و7.3 شهر من الإقلاع عن شرب الكحول.تم استخدام نوع من التصوير بالرنين المغناطيسي "إم آر آي" وهو مفيد بشكل خاص للحصول على صور واضحة للبنية الداخلية للجسم لمراقبة أدمغة المشاركين، وسجل الباحثون سمك القشرية لـ 34 منطقة، بمتوسط القياس عبر نصفي الكرة الأيمن والأيسر من الدماغ.كانت استعادة سماكة القشرة الدماغية لدى المصابين بعد 7.3 أشهر دون تناول الكحول أمرًا واسع الانتشار، وكان كافيًا أن تكون ذات دلالة إحصائية في 25 منطقة من أصل 34 منطقة.توفر هذه النتائج فهمًا جديدًا لتعافي الدماغ بعد الإقلاع عن الكحول، وعلى الرغم من صغر حجم العينة ونقص التنوع، فقد تكون قابلة للتعميم. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن هذه النتائج لا تشير إلى ما إذا كان للتغييرات أي تأثير على وظائف المخ.ويشير المؤلفون أيضًا إلى أن بعض المتغيرات التي لم يأخذوها في الاعتبار، مثل الوراثة، والنشاط البدني، وصحة الكبد والرئة لدى الأشخاص، يمكن أن تؤثر على النتائج التي توصلوا إليها.

https://sputnikarabic.ae/20231109/باحثون-يتوصلون-لتفاصيل-أقدم-حرب-أوروبية---1082971986.html

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