https://sputnikarabic.ae/20231109/عنكبوت-خارق-الذكاء-يلتهم-فريسة-من-جنسه-تبلغ-3-أضعاف-حجمه-فيديو-1082981180.html
عنكبوت خارق الذكاء يلتهم فريسة من جنسه تبلغ 3 أضعاف حجمه... فيديو
عنكبوت خارق الذكاء يلتهم فريسة من جنسه تبلغ 3 أضعاف حجمه... فيديو
أظهرت لقطات من فيديو، مصورة بشكل مذهل، كيفية استخدام عنكبوت "بورتيا" لقواه الخارقة التي ساعدته في الانقضاض على فريسته التي تبلغ ثلاثة أضعاف حجمه. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T12:58+0000
2023-11-09T12:58+0000
2023-11-09T12:58+0000
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وتبين المشاهد لحظات رصد بورتيا فريستها بذكاء، وانتظارها اللحظة المناسبة للقفز عليها (على الفريسة) والتهامها.تشتهر بورتيا بأكل العناكب الأخرى، وهي جنس من العناكب القافزة والقادرة على القفز بما يصل إلى 50 ضعف طول جسمها.
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2023
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050453467_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e6c88b1b693a1608ce4f2a0b6b32b806.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, العالم
نادي الفيديو, منوعات, العالم
عنكبوت خارق الذكاء يلتهم فريسة من جنسه تبلغ 3 أضعاف حجمه... فيديو
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أظهرت لقطات من فيديو، مصورة بشكل مذهل، كيفية استخدام عنكبوت "بورتيا" لقواه الخارقة التي ساعدته في الانقضاض على فريسته التي تبلغ ثلاثة أضعاف حجمه.
وتبين المشاهد لحظات رصد بورتيا فريستها بذكاء، وانتظارها اللحظة المناسبة للقفز عليها (على الفريسة) والتهامها.
تشتهر بورتيا بأكل العناكب الأخرى، وهي جنس من العناكب القافزة والقادرة على القفز بما يصل إلى 50 ضعف طول جسمها.