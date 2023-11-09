https://sputnikarabic.ae/20231109/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-غزة-أصبحت-اليوم-مقبرة-لسياسات-أمريكا-وإسرائيل-1082982529.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: غزة أصبحت اليوم مقبرة لسياسات أمريكا وإسرائيل

قائد الحرس الثوري الإيراني: غزة أصبحت اليوم مقبرة لسياسات أمريكا وإسرائيل

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أنّ "الأمريكيين والإسرائيليين وكل الغربيين يظنون أنهم بالانتصار على أطفال غزة يمكنهم أن... 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T13:24+0000

2023-11-09T13:24+0000

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وقال سلامي، إن "غزة اليوم تحولت الى مقبرة لسياسات أمريكا والكيان الصهيوني وداعميه"، مضيفا أنه "من الآن فصاعدا لن تستطيع السلطات الصهيونية والمستوطنين أن تطرد كابوس الموت من قلوبهم، لأن غزة هي المنتصرة، وهذه هي السنة الإلهية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.كان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال في وقت سابق اليوم، إن "دعم فلسطين وسكان قطاع غزة، تحوّل إلى معيار لشرف البلدان".وأوضح رئيسي أن "الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي، تعد أسوأ الكائنات الموجودة على الكرة الأرضية، التي تفتقر إلى الشرف"، متابعا: "نتائج استمرار قتل الفلسطينيين والجرائم المروعة بحقهم سوف لن تقتصر على منطقتنا".وأكد الرئيس الإيراني أن "مجلس الأمن الدولي أثبت أنه عاجز وفشل في أداء مهامه"، مشيرا إلى أن "ما يحصل في فلسطين أكبر عملية إبادة جماعية، خلال العقود الأخيرة".وحذّر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من اليوم الخميس، من أن "وقت استمرار جرائم تل أبيب في قطاع غزة، ينفد بسرعة"، مؤكدا أنه "لا شك أن المستقبل لفلسطين".ورأى عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الفائدة الوحيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي أنه جعل أسس الكيان الإسرائيلي، أكثر اهتزازا، وأظهر الوجه الإجرامي العنيف والعدواني للنظام الصهيوني في مذبحة النساء والأطفال في غزة، بشكل واضح".ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

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https://sputnikarabic.ae/20231109/وزير-إسرائيلي-السلطة-الفلسطينية-لا-يمكنها-السيطرة-على-غزة-بعد-الحرب-1082978833.html

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