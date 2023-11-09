https://sputnikarabic.ae/20231109/مجلس-الجامعة-العربية-على-المستوى-الوزاري-يبدأ-أعماله-في-الرياض-1082981479.html

مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يبدأ أعماله في الرياض

مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يبدأ أعماله في الرياض

تستعد الجامعة العربية لاستضافة القمة الطارئة المقرر انعقادها في الرياض، السبت المقبل، بشأن الوضع في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أكثر من شهر. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

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وانطلقت اليوم الخميس، أعمال مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن هدف الاجتماع هو التحضير للقمة، التي ستنعقد بطلب من دولة فلسطين.وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن وزراء الخارجية سيقومون بإعداد مشروع القرار، الذي سيتم عرضه على قادة الدول العربية بشأن العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.ولفت زكي إلى أن القرارات المرتقبة للقمة ستعبر عن الموقف العربي تجاه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وآلية التحرك دوليا لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.وفي وقت سابق، أعلنت جامعة الدول العربية "تلقيها طلبا رسميا من كل من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد قمة طارئة في الرياض، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".يذكر أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسبب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين.وتجاوز عدد الأطفال الذين قتلهم القصف حتى الآن أكثر من 4 آلاف و300 طفل، بينما يوجد 1350 طفلا في عداد المفقودين.

https://sputnikarabic.ae/20231107/السعودية-تعلن-احتضان-قمتين-عربية-وإسلامية-بشأن-غزة-وتأجيل-أخرى-أفريقية-1082920597.html

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